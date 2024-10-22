Європарламент підтримав позику ЄС Україні до €35 млрд з використанням російських активів
Європарламент підтримав пропозицію щодо надання Україні позики ЄС на суму до €35 млрд у межах великого кредиту G7 коштом майбутніх доходів від заморожених російських активів
Про це повідомляє Європарламент.
Так, депутати Європарламенту дали дозвіл на виділення Україні позики на суму до €35 млрд, який має бути погашений майбутніми надходженнями від заморожених російських активів.
"Цим голосуванням ми надсилаємо потужний сигнал – що ми використовуємо прибутки від російських заморожених активів на підтримку України і Росія як країна-агресор повинна заплатити – і заплатить", - заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола.
Зазначається, що відповідне рішення у першому читанні підтримали 518 депутатів, проти проголосували 56, утримався 61.
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