Британія надасть Україні позику на $2,73 млрд для закупівлі озброєння
Уряд Великої Британії оголосив про виділення Україні позики розміром 2,26 мільярда фунтів стерлінгів для закупівлі необхідного військового обладнання
Про це йдеться на сайті британського уряду.
Зазначається, що відповідна позика є частиною загальної програми країн G7, що передбачає виділення $50 мільярдів для військових та економічних потреб України. Вона буде погашена завдяки прибуткам від заморожених російських активів.
Кредит буде використаний на закупівлю важливого військового обладнання, зокрема системи протиповітряної оборони, артилерії та іншої військової техніки.
"Наша підтримка України в їхній боротьбі за свободу від агресії Путіна є непохитною і триватиме стільки, скільки буде потрібно", - сказала міністерка фінансів Британії Рейчел Рівз.
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