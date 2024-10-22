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Головна Світ Британія надасть Україні позику на $2,73 млрд для закупівлі озброєння

Британія надасть Україні позику на $2,73 млрд для закупівлі озброєння

Катерина Єсікова
22 жовтня, 2024 вiвторок
06:20
Світ Україна Британія

Уряд Великої Британії оголосив про виділення Україні позики розміром 2,26 мільярда фунтів стерлінгів для закупівлі необхідного військового обладнання

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Про це йдеться на сайті британського уряду.

Зазначається, що відповідна позика є частиною загальної програми країн G7, що передбачає виділення $50 мільярдів для військових та економічних потреб України. Вона буде погашена завдяки прибуткам від заморожених російських активів.

Кредит буде використаний на закупівлю важливого військового обладнання, зокрема системи протиповітряної оборони, артилерії та іншої військової техніки.

"Наша підтримка України в їхній боротьбі за свободу від агресії Путіна є непохитною і триватиме стільки, скільки буде потрібно", - сказала міністерка фінансів Британії Рейчел Рівз.

  • У Великій Британії проходить багатонаціональна операція INTERFLEX, в рамках якої майбутні командири взводів ЗСУ проходять курс навчання веденню бойових дій у міській місцевості.
     
Теги:
Війна з Росією
допомога Україні
Велика Британiя
підтримка України
Економіка
Світ про Україну
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