В Британії майбутніх командирів ЗСУ навчають бойовим діям у місті

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Згідно з повідомленням, підготовку забезпечують досвідчені інструктори з Австралії та Фінляндії.

Програма навчання передбачає практичні заняття з тактики пересування та штурму будівель в умовах в урбанізованій місцевості, роботу з кутами та перешкодами, а також розгляд тактики взводу та відділення під час атаки на міську забудову.

"Після цього курсанти самостійно здійснюють підготовку бойового наказу, використовуючи дані розвідки та залучення артилерійських підрозділів і здійснюють штурм будівель, де розташувався ворог", - зазначили у Генштабі.

Навчальний процес побудований на принципі ротації ролей: кожен військовослужбовець по черзі виконує роль командира взводу, самостійно плануючи операції та віддаючи бойові накази, щоб максимально підготуватися до виконання бойових завдань. Інші учасники по черзі беруть на себе ролі командирів відділень та штурмовиків, забезпечуючи злагодженість дій під час навчань.

Завдяки цій ініціативі українські військові отримують цінний досвід, необхідний для ефективної боротьби в умовах міського бою.

"Дякуємо Австралії, Фінляндії та всім міжнародним партнерам за підтримку та спільну роботу над підготовкою українських захисників задля перемоги України! Переможемо разом", - йдеться у повідомленні.