Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ США ухвалили рішення надати Україні $20 млрд за рахунок заморожених активів РФ

США ухвалили рішення надати Україні $20 млрд за рахунок заморожених активів РФ

Дар'я Куркіна
23 жовтня, 2024 середа
20:29
Світ Прапор США

Сполучені Штати Америки нададуть Україні $20 млрд у межах кредиту G7 загальною сумою $50 млрд, який надаватиметься за рахунок прибутків від заморожених російських активів

Зміст

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні та премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

"Америка ухвалила рішення надати $20 млрд. Це кошти, які забезпечені замороженими російськими активами, частина рішення G7 про $50 млрд для України, для нашого захисту. І важливо реалізувати це вже в цьому році. Дякую Сполученим Штатам, дякую усій "Групі семи", - заявив Зеленський.

За словами Шмигаля, ці кошти "підуть на найважливіші фінансові потреби України у 2025 році. Завдяки цій допомозі наші союзники створюють міцний фундамент для економічної та фінансової стійкості України".

Штати виділяють Києву $20 млрд у межах кредиту G7 загальною сумою $50 млрд, який фінансуватиметься коштом прибутків від заморожених активів РФ. Допомогу забезпечать США з членами G7, зокрема ЄС, Великою Британією, Канадою та Японією.

  • Рада Європейського Союзу 23 жовтня остаточно підтримала надання Україні позики до €35 млрд у межах кредиту G7 коштом доходів від заморожених активів РФ.
Теги:
Новини
Україна
Президент України
Володимир Зеленський
Війна з Росією
США
Денис Шмигаль
допомога Україні
підтримка України
Економіка
допомога США Україні
Читайте також:
Генеральний прокурор України Андрій Костін
Автор Влад Дідусь
22 жовтня, 2024 вiвторок
Генпрокурор Андрій Костін подав у відставку
путін і Моді
Автор Дар'я Куркіна
23 жовтня, 2024 середа
Сі Цзіньпін, Моді та Гуттереш обговорили з Путіним війну в Україні на саміті БРІКС у Казані
інтерни на передовій
Автор Віталій Бесараб
20 жовтня, 2024 неділя
У Харківському обласному госпіталі замість лікування поранених з фронту, спочатку вимагають заповнення папірців від бойових медиків, - волонтерка Корчинська
  • USD 41.09
    Купівля 41.09
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 44.45
    Продаж 45.17
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
23 жовтня
21:17
Олександр Усик і Тайсон Фʼюрі
Усик та Фʼюрі провели першу битву поглядів та пресконференцію перед реваншем
21:10
Ексклюзив
НАТО
"Усі все розуміють": журналіст Цимбалюк пояснив, як НАТО мало б відреагувати на залучення військ КНДР у війні РФ проти України
21:02
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Чи справді є 200 пілотів на F-16, нові подробиці про бійців КНДР та новий дрон-імітація росіян "Пародія". Колонка Сергія Згурця
20:47
діти, злочини росії
На Донеччині в зоні активних бойових дій перебувають 748 дітей, - ОВА
20:46
лукашенко, путін
"Маячня, Путін ніколи на це не піде": Лукашенко відреагував на інформацію про війська КНДР в Україні
20:22
Анонс
У Києві відбудеться форум "Демократія під час війни: досвід України та уроки для світу"
20:01
OPINION
Ті, хто списали нації, — поквапилися
19:49
Німеччина уряд
МЗС Німеччини викликало дипломата КНДР через відправлення північнокорейських військових у РФ
19:47
Ексклюзив
Фіктивні інвалідності: що загрожує Крупі та як слідство може стягнути неправомірно виплачені кошти, - пояснює юрист Центру протидії корупції Колюхов
19:35
Оновлено
Європарламент
ЄС остаточно підтримав позику Україні до €35 млрд з використанням російських активів
19:32
OPINION
Стійкість нації: демографічні виклики та майбутнє України
19:32
прапор Білорусі
У Білорусі двох українців засудили до 20 років за нібито підготовку до терактів
19:21
Віктор Орбан
Орбан заявив, що ЄС прагне втягнути Угорщину у війну в Україні
19:17
Оновлено
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Росія атакувала Україну "шахедами". Ситуація ввечері 23 жовтня
19:14
Оновлено
теракт Турція
У Анкарі стався теракт біля об'єкта аерокосмічної компанії: 4 людини загинули, є поранені
19:10
Ексклюзив
Росіяни збираються використовувати війська КНДР як штурмову піхоту, - Defense Express
19:09
Давид Арахамія
Арахамія та Кім взяли на поруки нардепку, підозрювану в незаконному збагаченні на понад 20 млн грн
19:04
Міністерство оборони
Міноборони почало приймати онлайн заявки на кодифікацію нових зразків озброєння
18:58
Іван Юрич, Рома
"Треба з’їсти суперника": тренер "Роми" зробив амбітну заяву напередодні матчу з "Динамо"
18:55
Оновлено
Нікополь
РФ протягом дня 20 разів атакувала Нікопольщину: поранено 4 людей
18:29
Збираємо кошти на ударний безпілотник "Вампір" для взводу ударних БПЛА 115 ОМБр
18:27
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:23
Марія Захарова
Росія пообіцяла "жорстку реакцію", якщо Південна Корея втрутиться у війну в Україні
18:16
Письменник і військовий Вишебаба пояснив, чому важливо спілкуватися українською за кордоном
18:07
Харків отримає 35 млн євро від ЄБРР на підтримку критичної інфраструктури
18:02
OPINION
А навіщо ліквідовувати МСЕК?
17:44
червоний хрест гумдопомога
РФ зруйнувала офіс Українського Червоного Хреста на Донеччині
17:44
Оновлено
БРІКС
В одному з пунктів декларації саміту БРІКС згадали про Україну: в МЗС відреагували
17:31
Херсонська область
На Херсонщині через обстріли РФ загинули дві людини
17:26
Кабмін
Кабмін дозволив повторну перевірку підприємств на "критичність" для бронювання від мобілізації
17:26
Ексклюзив
НАТО
В Європі не знають як реагувати й діяти через залучення Росією військ КНДР у війні проти України, - кореспондентка Висоцька
17:20
Олег Синєгубов
У Харківській ОВА заявили про зниження темпів евакуації з Куп'янщини: росіяни бʼють по переправах
16:59
Тібо Куртуа і Андрій Лунін (позаду)
Головний конкурент Луніна в "Реалі" Куртуа травмувався перед матчем з "Барселоною"
16:57
Служба безпеки України
У Полтаві затримали двох юнаків, які підпалювали службові авто Сил оборони
16:56
ЗСУ
На фронті від початку доби сталося 79 боєзіткнень: окупанти найактивніші на Покровському та Курахівському напрямках
16:51
евакуація
З Мирнограда на Донеччині евакуювали всіх дітей, у Покровську їх залишається 59, - голова ОВА Філашкін
16:43
Сі Цзіньпін в США
Сі Цзіньпін намагається одночасно погрожувати Заходу й Москві, - експерт-міжнародник Краєв
16:42
З тимчасово окупованих територій повернули ще шість дітей
16:36
Огляд
гроші родини Крупи
Торговці інвалідністю: як корупційні скандали у МСЕК призвели до скликання РНБО і ліквідації структури
16:31
Сергій Долганський, Ворскла
"Ворскла" звільнила Долганського з посади головного тренера
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV