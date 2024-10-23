США ухвалили рішення надати Україні $20 млрд за рахунок заморожених активів РФ
Сполучені Штати Америки нададуть Україні $20 млрд у межах кредиту G7 загальною сумою $50 млрд, який надаватиметься за рахунок прибутків від заморожених російських активів
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні та премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
"Америка ухвалила рішення надати $20 млрд. Це кошти, які забезпечені замороженими російськими активами, частина рішення G7 про $50 млрд для України, для нашого захисту. І важливо реалізувати це вже в цьому році. Дякую Сполученим Штатам, дякую усій "Групі семи", - заявив Зеленський.
За словами Шмигаля, ці кошти "підуть на найважливіші фінансові потреби України у 2025 році. Завдяки цій допомозі наші союзники створюють міцний фундамент для економічної та фінансової стійкості України".
Штати виділяють Києву $20 млрд у межах кредиту G7 загальною сумою $50 млрд, який фінансуватиметься коштом прибутків від заморожених активів РФ. Допомогу забезпечать США з членами G7, зокрема ЄС, Великою Британією, Канадою та Японією.
- Рада Європейського Союзу 23 жовтня остаточно підтримала надання Україні позики до €35 млрд у межах кредиту G7 коштом доходів від заморожених активів РФ.
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