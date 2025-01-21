Команда Трампа зіткнулась із воєнною реальністю, в якій вони ще не були, - нардеп Костенко

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Звичайно хотілось би, щоб нічого не змінилося. Десь місяць тому я був у Вашингтоні, і я розмовляв і з демократами, і з республіканцями, і вони не знають, що буде під час каденції Трампа, які рішення в нього будуть. Так, він пообіцяв те, що він швидко закінчить війну, але це були передвиборчі обіцянки, коли він вже став президентом, не все так просто. І вони вже це розуміють. І я знаю, що його команда, вже намагаючись це питання вирішити, зіткнулась з воєнною реальністю, в якій вони всі не були. І з реальною Російською Федерацією, коли вона вже увійшла у війну і коли вона витратила великі ресурси і претендує на лідерство в Європі, і хоче захопити Україну", - сказав він.

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Роман Костенко вважає, що Сполучені Штати можуть зупинити війну з позиції сили у разі, коли Україна буде сильною. Інакше немає сенсу, адже, як наголосив нардеп, "Росія завжди повертається".

"Не все так просто, просто перестати стріляти не вийде, однозначно. Якщо будуть домовлятися, доведеться серйозно і Сполученим Штатам. Я думаю, у них є реальна можливість закінчити війну тільки з позиції сили, коли Україна буде сильна і Росія зрозуміє, що подальше ведення бойових дій немає ніякого сенсу. Все інше ми вже бачили і в 14-му році, коли була така собі заморозка, і в інших країнах: у Чечні та у Грузії. Росія завжди повертається. Ми маємо це зрозуміти. Путін подає якісь сигнали Трампу, намагаючись переговорити, але ж іще раз кажу: вони будуть намагатися забрати без бою те, що зараз сподіваються забрати з боєм", - зауважив народний депутат.

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