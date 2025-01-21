Звільнений з російського полону правозахисник і журналіст Максим Буткевич став членом українського ПЕН
Співзасновник "Громадського радіо" та центру прав людини Zmina, військовослужбовець ЗСУ Максим Буткевич приєднався до українського ПЕН
Про це повідомили на facebook українського ПЕН.
Новим членом українського ПЕН став Максим Буткевич — правозахисник та журналіст. Під час протестів на Майдані Максим Буткевич був репортером і ведучим програм "Громадського радіо".
"Це – честь для мене", - прокоментував Буткевич на facebook.
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Раніше він також працював на BBC World Service та низці українських телеканалів, був гостьовим лектором НаУКМА, а також входив до правління українського представництва Amnesty international та громадської ради при МВС.
- Максим Буткевич долучився до лав ЗСУ в березні 2022 року, а потрапив у полон того самого року влітку.
- У березні 2023 року російські окупанти винесли "вироки" трьом українським військовополоненим, серед яких був і правозахисник Максим Буткевич. Його визнали винним у "жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні у збройному конфлікті заборонених методів" та "замаху на вбивство двох осіб загальнонебезпечним способом та умисному ушкодженню чужого майна загальнонебезпечним способом". У МЗС України тоді назвали вироки незаконними та нікчемними. Згодом верховний суд Росії залишив вирок українському правозахиснику без змін – його засудили до 13 років колонії
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