Звільнений з російського полону правозахисник і журналіст Максим Буткевич став членом українського ПЕН

Про це повідомили на facebook українського ПЕН.

Новим членом українського ПЕН став Максим Буткевич — правозахисник та журналіст. Під час протестів на Майдані Максим Буткевич був репортером і ведучим програм "Громадського радіо".

"Це – честь для мене", - прокоментував Буткевич на facebook.

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Раніше він також працював на BBC World Service та низці українських телеканалів, був гостьовим лектором НаУКМА, а також входив до правління українського представництва Amnesty international та громадської ради при МВС.