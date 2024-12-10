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Головна Війна з Росією "Усі, хто охороняв і тримав нас у полоні, є жорстокими садистами", - правозахисник Максим Буткевич
Ексклюзив

"Усі, хто охороняв і тримав нас у полоні, є жорстокими садистами", - правозахисник Максим Буткевич

Дар'я Куркіна
10 грудня, 2024 вiвторок
17:51
Війна з Росією Максим Буткевич

Правозахисник, військовослужбовець і співзасновник Центру прав людини ZMINА Максим Буткевич заявив, що в російському полоні умови утримання порушували міжнародне право: полонені зокрема зазнавали фізичного насильства

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Про це він розповів кореспондентці Еспресо Тетяні Голуновій.

"Абсолютно всі, хто нас охороняв і тримав у полоні, є такими звірами, жорстокими садистами. Садисти там є, є нормальні люди, є ті, хто сприймає це як частину роботи", - сказав Буткевич.

Він наголосив, що умови утримання полонених у РФ порушують міжнародне право. Росіяни застосовують фізичне насильство, не забезпечують доступ до денного світла, прогулянок. Також правозахисник згадав про відсутність харчування та базової гігієни.

"Потім умови дещо змінювалися - вони різні в різних локаціях, але немає локації, наскільки мені відомо, де утримувалися полонені, де б дотримувалися усіх вимог Женевської конвенції. Її не існує: просто питання того, який ступінь порушення прав і свобод", - пояснив він.

Водночас військовий підкреслив, що полонені - це найменш захищена категорія населення, якщо мова йде про їхні права.

"Полон - це одне суцільне порушення прав і свобод. Полон теперішній не має нічого спільного з Міжнародним гуманітарним правом і Женевськими конвенціями, які держава-агресор порушує постійно. Тому саме сьогодні, у День прав людини, дуже важливо памʼятати про те, що ті, хто в полоні - їхні права порушуються постійно. Боротьба за них - це боротьба за їхні права", - заявив Буткевич.

Також він наголосив на потребі дотриманні прав українських захисників та захисниць, які воюють на фронті.

"Я бачу, що є великий запит на зокрема допомогу й підтримку правову багатьох військовослужбовців. Ресурсів для забезпечення цього недостатньо, на жаль", - додав співзасновник ZMINА. 

  • Максим Буткевич долучився до лав ЗСУ в березні 2022 року, а потрапив у полон того самого року влітку.
  • У березні 2023 року російські окупанти винесли "вироки" трьом українським військовополоненим, серед яких був і правозахисник Максим Буткевич. Його визнали винним у "жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні у збройному конфлікті заборонених методів" та "замаху на вбивство двох осіб загальнонебезпечним способом та умисному ушкодженню чужого майна загальнонебезпечним способом". У МЗС України тоді назвали вироки незаконними та нікчемними. Згодом верховний суд Росії залишив вирок українському правозахиснику без змін – його засудили до 13 років колонії
  • 18 жовтня Максим Буткевич повернувся додому з російського полону.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
військові
ЗСУ
полонені
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