Це перемир’я вже розглядають як модель для України, бо його суть в компромісах, які не влаштовують жодну зі сторін. Тому давайте трохи глибше глянемо на цю історію.

Перемир’я називають досягненням Трампа, хоча насправді повністю архітектура цього перемир’я була сконструйована командою Байдена. Фактор Трампа дійсно, на мою думку, виявився ключовим і ось у чому. Насправді Нетаньяху максимально тягнув до інавгурації Трампа. Він вірив, що його особисті стосунки допоможуть йому знайти підтримку для продовження війни, і йому не доведеться погоджуватись на перемир’я, яке нав’язував Байден. Вудворд у книзі "Війна" дуже багато і детально описує, що відбувалось за лаштунками цього конфлікту. Нетаньяху постійно підставляв і кидав Байдена, спочатку ніби погоджуючись на перемир’я, а тоді вчиняв дії, які його зривали. Байден, який теж з ним багато років товаришував, називав Нетаньяху "сучий син" і "довбаний брехун".

Але Трамп підтримав ультиматум про перемир’я. І Нетаньяху виявився припертий до стінки.

Безсумнівно, це перемир’я є політичною поразкою ізраїльського лідера, який постійно кричав, що немає іншого варіанту як повне знищення Хамас.

Але разом з цим існує дуже і дуже великий пряник: визнання Ізраїлю Саудівською Аравією. Це історичне рішення, яке може назавжди перевернути ситуацію на Близькому Сході. Саме це є причиною, чому Трамп, бувши на стороні Нетаньяху, не підтримав його. Йому потрібно нормалізувати стосунки Ізраїлю та Саудівської Аравії, щоб разом із саудитами трансформувати світовий ринок нафти.

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Поза тим, я думаю, що ситуація дуже далека від свого завершення. Бібі перебуває перед складним вибором: визнати перемир’я, отримати визнання саудитів і піти на пенсію, чи спробувати добити Хамас, і далі грати в політику. На мою думку, він один з найсильніших політиків світу, тому він точно не вибере політичну пенсію зараз. Я схиляюсь до думки, що перемир’я буде зірвано. Скоріше за все, якийсь час Нетаньяху спробує переконати Трампа, що він зможе знищити Хамас, і зберегти підтримку саудитів. В будь-якому разі він або завдасть якогось удару, або підставить Хамас, щоб зруйнувати перемир’я. Не виключаю, що і Трамп за фактом передумає.

Чим це все цінно для нас? Наразі, між нашою війною з орками і ситуацією Хамасу та Ізраїлю — мало спільного, окрім того, що це перемир’я є неприємним для всіх сторін. Однак, принципова відмінність полягає в тому, що архітектура цих домовленостей вже була давно сконструйована. Переговори тривали понад рік за посередництвом Катару. Тому модель була готовою. Щодо нас, то поки жодної моделі, яку сторони навіть обговорювали — немає.

Але слідкувати за ситуацією нам дуже потрібно. Динаміка буде визначати силу і вплив Трампа, а також його поведінку, коли задумані ним плани провалюються.

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист