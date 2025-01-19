Як може виглядати мирна угода між Україною та РФ за сприяння Трампа: прогноз від NYT
Високопосадовці Сполучених Штатів припускають, що Росія не відмовиться від тимчасово окупованих територій України навіть попри перемир'я між країнами
Про це повідомляє The New York Times.
Зазначається, що більшість офіційних посадовців Джо Байдена і Дональда Трампа визнають, принаймні у приватних розмовах, що Росія, швидше за все, залишить свої війська на приблизно 20% території України, яку вона зараз окупувала.
Це може відбуватись у рамках перемир'я, подібного до того, яке зупинило, але не закінчило Корейську війну у 1953 році.
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"Припинення вогню могло б забезпечуватися європейськими миротворчими силами, найімовірніше, на чолі з британськими, німецькими та французькими військами", - йдеться у дописі.
За словами двох високопосадовців, ключовим моментом буде те, чи захоче Трамп зберегти за Сполученими Штатами їхню центральну роль у наданні розвідданих, зброї та дозволу Україні завдавати удари по російській території.
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