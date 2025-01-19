Як може виглядати мирна угода між Україною та РФ за сприяння Трампа: прогноз від NYT

Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що більшість офіційних посадовців Джо Байдена і Дональда Трампа визнають, принаймні у приватних розмовах, що Росія, швидше за все, залишить свої війська на приблизно 20% території України, яку вона зараз окупувала.

Це може відбуватись у рамках перемир'я, подібного до того, яке зупинило, але не закінчило Корейську війну у 1953 році.

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"Припинення вогню могло б забезпечуватися європейськими миротворчими силами, найімовірніше, на чолі з британськими, німецькими та французькими військами", - йдеться у дописі.

За словами двох високопосадовців, ключовим моментом буде те, чи захоче Трамп зберегти за Сполученими Штатами їхню центральну роль у наданні розвідданих, зброї та дозволу Україні завдавати удари по російській території.