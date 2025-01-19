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Як може виглядати мирна угода між Україною та РФ за сприяння Трампа: прогноз від NYT

Катерина Єсікова
19 січня, 2025 неділя
21:48
Світ Дональд Трамп

Високопосадовці Сполучених Штатів припускають, що Росія не відмовиться від тимчасово окупованих територій України навіть попри перемир'я між країнами

Зміст

Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що більшість офіційних посадовців Джо Байдена і Дональда Трампа визнають, принаймні у приватних розмовах, що Росія, швидше за все, залишить свої війська на приблизно 20% території України, яку вона зараз окупувала. 

Це може відбуватись у рамках перемир'я, подібного до того, яке зупинило, але не закінчило Корейську війну у 1953 році.

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"Припинення вогню могло б забезпечуватися європейськими миротворчими силами, найімовірніше, на чолі з британськими, німецькими та французькими військами", - йдеться у дописі.

За словами двох високопосадовців, ключовим моментом буде те, чи захоче Трамп зберегти за Сполученими Штатами їхню центральну роль у наданні розвідданих, зброї та дозволу Україні завдавати удари по російській території.

  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін спробує підіграти Дональду Трампу, повторивши з ним такий самий військово-політичний трюк, до якого він вдався 2019 року.
  • 13 січня прессекретар диктатора РФ Дмитро Пєсков заявив, що немає "жодної предметної підготовки" стосовно зустрічі Путіна з Трампом, коментуючи пропозиції Сербії та Швейцарії організувати це на своїх територіях.
  • 15 січня Bloomberg повідомили, що російський диктатор Володимир Путін на будь-яких переговорах із майбутнім президентом США Дональдом Трампом вимагатиме аби Київ розірвав військові зв'язки з НАТО, а також - визнання контролю РФ над майже 20% української території з анексованим Кримом.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Війна з Росією
Дональд Трамп
переговори з РФ
Світ про Україну
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