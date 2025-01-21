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У сервісних центрах МВС відновили перереєстрацію транспортних засобів після хакерської атаки на реєстри

Юлія Юліна
21 січня, 2025 вiвторок
17:46
Суспільство викрадений автомобіль

З 21 січня у сервісних центрах МВС відновили перереєстрацію транспортних засобів. Раніше ці послуги були тимчасово недоступні через кібератаку на держреєстри

Зміст

Про це повідомила пресслужба відомства.

"У зв’язку зі збоєм у роботі деяких державних реєстрів сервісні центри МВС із 20 грудня 2024 року вимушені були призупинити надання окремих реєстраційних послуг із транспортними засобами, пов'язаних зі зміною власника. Також тимчасово не надавалися послуги уповноваженим представникам, які зверталися для отримання послуг в інтересах інших осіб за нотаріальною довіреністю. Наразі державні реєстри працюють і надання послуг у сервісних центрах МВС відновлено", - йдеться у повідомленні.

Обслуговування в сервісних центрах МВС здійснюється за попереднім записом. Талони доступні на сайті Головного сервісного центру МВС у розділі Е-запис. Наразі триває тестування оновленої системи Е-запису, тож на час перехідного періоду реєстрація відбувається за старою та новою версіями системи залежно від обраного регіону та сервісного центру МВС для отримання послуги.

Аби отримати талон попереднього запису, спочатку треба пройти авторизацію. Це можна зробити за допомогою:

  • електронного підпису;
  • BankID;
  • Дія.Підпису.

Далі треба обрати послугу, зручний територіальний сервісний центр МВС, дату й час отримання послуги.

Якщо не вдається пройти авторизацію, потрібно повторити спробу пізніше. Через великий попит і перенавантаження система Е-запису та сайт Головного сервісного центру МВС можуть давати тимчасовий збій.

Громадян просять планувати свій візит до сервісного центру заздалегідь через підвищений попит, пов'язаний із тривалим ненаданням послуги.

"Тривалий час перереєстрація транспортних засобів зі зміною власника з об’єктивних причин була недоступна. Це призвело до того, що кількість громадян, кому потрібна послуга, наразі перевищує пропускну здатність сервісних центрів МВС. Відповідно, через великий попит і ажіотаж можливі затримки в обслуговуванні. Просимо за можливості спланувати свій візит на отримання послуги завчасно з врахуванням підвищеного попиту", - зазначили у МВС.

Перереєструвати транспортний засіб можна й онлайн через застосунок "Дія". Послуга доступна для легкових авто, мотоциклів і мопедів. Договір купівлі-продажу онлайн можуть укласти тільки фізичні особи.

  • Після масштабної кібератаки РФ 19 грудня 2024 року тимчасово недоступними були українські Єдині й Державні реєстри, а також сайт Міністерства юстиції. СБУ відкрила кримінальне провадження та встановила, що до атаки причетне хакерське угруповання, пов'язане з ГРУ Росії.
  • 20 січня 2025 року стало відомо, що Мін'юст відновив роботу всіх держреєстрів після кібератаки РФ.
Теги:
Новини
Україна
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