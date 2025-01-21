Трамп повернув Кубі статус держави-спонсора тероризму

Про це йдеться в указі на сайті Білого дому.

Зокрема, він скасовує президентський меморандум від 14 січня, який відкликав статус держави-спонсора тероризму (SST) для Куби.

Таким чином, рішення зберігає Кубу у списку SST, до якого Трамп включив цю країну наприкінці своєї першої каденції у 2021 році. Куба була поза списком менше ніж тиждень.