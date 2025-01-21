Трамп повернув Кубі статус держави-спонсора тероризму
Президент США Дональд Трамп скасував рішення Джо Байдена виключити Кубу зі списку держав-спонсорок тероризму
Про це йдеться в указі на сайті Білого дому.
Зокрема, він скасовує президентський меморандум від 14 січня, який відкликав статус держави-спонсора тероризму (SST) для Куби.
Таким чином, рішення зберігає Кубу у списку SST, до якого Трамп включив цю країну наприкінці своєї першої каденції у 2021 році. Куба була поза списком менше ніж тиждень.
- 14 січня Білий дім ухвалив рішення скасувати низку обмежень, раніше запроваджених проти Куби, з метою підтримки її населення.
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