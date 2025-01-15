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Байден скасував декілька обмежень США стосовно Куби

Ксенія Золотова
15 січня, 2025 середа
02:54
Світ Куба

Білий дім ухвалив рішення скасувати низку обмежень, раніше запроваджених проти Куби, з метою підтримки її населення

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Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, передає Укрінформ.

Адміністрація США офіційно повідомила Конгрес про рішення президента Байдена виключити Кубу зі списку держав-спонсорів тероризму, заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

Президент також на шість місяців призупинив дію закону "Лібертад", який обмежує торгівлю з Кубою, та скасував президентський меморандум 2017 року, що встановлював "обмежувальний список" і регулював взаємодію американських компаній та фізичних осіб із кубинськими.

За інформацією Білого дому, Католицька церква повідомила Вашингтон, що кубинський уряд незабаром звільнить "значну кількість" політичних в’язнів.

Ухвалюючи ці рішення, Байден дослухався до рекомендацій багатьох світових лідерів, зокрема з Латинської Америки, з метою підтримки кубинського народу.

"Ми робимо ці кроки на знак вдячності за зусилля Католицької церкви, спрямовані на те, щоб допомогти Кубі вжити конструктивних заходів для відновлення свободи своїх громадян і створення умов, які покращать життя кубинців", - зазначено в заяві.

Поточна політика США щодо Куби зосереджена на возз’єднанні сімей, зміцненні культурних та освітніх зв’язків, забезпеченні вільного потоку грошових переказів і посиленні підтримки незалежних підприємців Куби, додала речниця.

  • 18 жовтня близько полудня вийшла з ладу найбільша й найефективніша електростанція Куби – ТЕЦ Антоніо Гутьєрреса в місті Матансас.
  • Зусилля Куби щодо відновлення електроенергії на острові були зірвані втретє пізно ввечері наступного дня.
  • Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес Паррілья заявив, що країна веде переговори з низкою партнерів щодо відновлення електропостачання, зокрема з РФ.
  • Одна з головних електростанцій Куби у середу, 4 грудня, вийшла з ладу. Через це мільйони людей залишилися без електроенергії.
Теги:
Новини
політика
Куба
Джо Байден
США
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