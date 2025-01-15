Байден скасував декілька обмежень США стосовно Куби

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, передає Укрінформ.

Адміністрація США офіційно повідомила Конгрес про рішення президента Байдена виключити Кубу зі списку держав-спонсорів тероризму, заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

Президент також на шість місяців призупинив дію закону "Лібертад", який обмежує торгівлю з Кубою, та скасував президентський меморандум 2017 року, що встановлював "обмежувальний список" і регулював взаємодію американських компаній та фізичних осіб із кубинськими.

За інформацією Білого дому, Католицька церква повідомила Вашингтон, що кубинський уряд незабаром звільнить "значну кількість" політичних в’язнів.

Ухвалюючи ці рішення, Байден дослухався до рекомендацій багатьох світових лідерів, зокрема з Латинської Америки, з метою підтримки кубинського народу.

"Ми робимо ці кроки на знак вдячності за зусилля Католицької церкви, спрямовані на те, щоб допомогти Кубі вжити конструктивних заходів для відновлення свободи своїх громадян і створення умов, які покращать життя кубинців", - зазначено в заяві.

Поточна політика США щодо Куби зосереджена на возз’єднанні сімей, зміцненні культурних та освітніх зв’язків, забезпеченні вільного потоку грошових переказів і посиленні підтримки незалежних підприємців Куби, додала речниця.