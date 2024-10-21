Куба веде переговори щодо отримання допомоги через блекаут в країні, зокрема з Росією

Про це він написав у Х.

"Ми цінуємо зусилля та негайну підтримку, яку пропонують уряди Венесуели, Мексики, Колумбії, Росії та Барбадосу для вирішення поточної ситуації в національній електроенергетичній системі", - написав міністр.

За його словами, Куба веде переговори щодо завершення отримання цієї допомоги.

Agradecemos los esfuerzos y el apoyo inmediato ofrecido por los gobiernos de Venezuela, México, Colombia, Rusia y Barbados para hacer frente a la actual situación del sistema electroenergético nacional.#Cuba está en conversaciones para concretar recibo de estas ayudas. pic.twitter.com/IBGVJhpytb — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) October 20, 2024