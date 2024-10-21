Куба веде переговори щодо отримання допомоги через блекаут в країні, зокрема з Росією
Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес Паррілья заявив, що країна веде переговори з низками партнерів щодо відновлення електропостачання
Про це він написав у Х.
"Ми цінуємо зусилля та негайну підтримку, яку пропонують уряди Венесуели, Мексики, Колумбії, Росії та Барбадосу для вирішення поточної ситуації в національній електроенергетичній системі", - написав міністр.
За його словами, Куба веде переговори щодо завершення отримання цієї допомоги.
- 18 жовтня близько полудня вийшла з ладу найбільша й найефективніша електростанція Куби – ТЕЦ Антоніо Гутьєрреса в місті Матансас.
- Зусилля Куби щодо відновлення електроенергії на острові були зірвані втретє пізно ввечері наступного дня.
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