Мільйони людей залишаються без світла: Куба зазнала третьої невдачі у відновленні електропостачання
Зусилля Куби щодо відновлення електроенергії на острові були зірвані втретє пізно ввечері в суботу, 19 жовтня
Про це повідомляє Reuters.
Національна електромережа Куби вперше вийшла з ладу близько полудня 18 жовтня, після того, як зупинилася найбільша електростанція острова. Вже у суботу, 19 жовтня державні ЗМІ повідомили, що мережа знову вийшла із ладу.
У суботу ввечері влада казала про певний прогрес у відновленні електропостачання. Втім, незабаром повідомлялося, що мережа знову вийшла з ладу.
"Сьогодні о 22:25 знову сталося повне відключення національної електроенергетичної системи", - повідомила компанія Havana Electric у Telegram пізно ввечері в суботу.
Пізніше повідомлення видалили зі стрічки компанії в Telegram. Причину цього зрозуміли не одразу, але рано вранці в неділю мільйони людей все ще залишалися без електрики.
Міністерство енергетики Куби незабаром після повідомлення Havana Electric заявило, що працює над відновленням електропостачання, додавши, що "ще одне відключення" сталося в "західній підсистемі", яка включає в себе столицю Гавану.
"Процес відновлення електричної системи продовжує залишатися складним", - зазначили в міністерстві.
Як наголошують в Reuters, "третій збій в електромережі знаменує серйозну невдачу в зусиллях уряду швидко відновити електроенергію для виснажених жителів, які вже страждають від серйозної нестачі їжі, ліків і палива".
У п'ятницю, 18 жовтня, близько полудня вийшла з ладу найбільша й найефективніша електростанція Куби – ТЕЦ Антоніо Гутьєрреса в місті Матансас.
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