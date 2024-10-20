Мільйони людей залишаються без світла: Куба зазнала третьої невдачі у відновленні електропостачання

Про це повідомляє Reuters.

Національна електромережа Куби вперше вийшла з ладу близько полудня 18 жовтня, після того, як зупинилася найбільша електростанція острова. Вже у суботу, 19 жовтня державні ЗМІ повідомили, що мережа знову вийшла із ладу.

У суботу ввечері влада казала про певний прогрес у відновленні електропостачання. Втім, незабаром повідомлялося, що мережа знову вийшла з ладу.

"Сьогодні о 22:25 знову сталося повне відключення національної електроенергетичної системи", - повідомила компанія Havana Electric у Telegram пізно ввечері в суботу.

Пізніше повідомлення видалили зі стрічки компанії в Telegram. Причину цього зрозуміли не одразу, але рано вранці в неділю мільйони людей все ще залишалися без електрики.

Міністерство енергетики Куби незабаром після повідомлення Havana Electric заявило, що працює над відновленням електропостачання, додавши, що "ще одне відключення" сталося в "західній підсистемі", яка включає в себе столицю Гавану.

"Процес відновлення електричної системи продовжує залишатися складним", - зазначили в міністерстві.

Як наголошують в Reuters, "третій збій в електромережі знаменує серйозну невдачу в зусиллях уряду швидко відновити електроенергію для виснажених жителів, які вже страждають від серйозної нестачі їжі, ліків і палива".