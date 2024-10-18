Куба залишилася без електрики через аварію на електростанції

Про це повідомило міністерство енергетики Куби.

Через це стався збій у національній електромережі, внаслідок якого без електропостачання залишилася вся країна – 10 мільйонів жителів.

Президент Куби Мігель Діас-Канель написав у соцмережі Х, що роботи з відновлення електропостачання тривають, а керівництво країни "приділяє абсолютний пріоритет увазі та вирішенню цієї надзвичайно чутливої ​​енергетичної ситуації для нації". Утім коли вдасться відновити електропостачання, наразі не відомо.

Як додає Reuters, 10-мільйонному населенню острова рекомендували перейти до режиму жорсткої економії електрики. Керований комуністами уряд закрив школи та неосновні підприємства, а більшість держслужбовців відправив додому.

Перебої з електрикою – не рідкість на Кубі, зауважує Радіо Свобода. Причина – застаріле обладнання на електростанціях та енергетичних вузлах, а також нестача палива. США ще в епоху холодної війни запровадили ембарго на експорт на Кубу палива й обладнання, а основні постачальники – Венесуела, Мексика та Росія – останніми роками скоротили свої постачання. Через це Куба змушена закуповувати паливо за значно вищими цінами на спотовому ринку, водночас економіка країни перебуває на межі банкрутства.