На Кубі стався черговий блекаут: мільйони людей залишилися без світла

Про це повідомляє Associated Press.

Державна енергетична компанія Electric Union пов'язала блекаут із зупинкою теплоелектростанції Antonio Guiteras у провінції Матансас, що на схід від Гавани. Відключення електроенергії вплинуло на всю країну.

Пізніше міністр енергетики та шахт Куби Вісенте де ла О заявив, що електропостачання буде повністю відновлено до четверга.

"Останніми місяцями енергосистема Куби страждає від частих відключень, причому більша частина країни відчуває перебої з електроенергією в години пік. Причиною відключень є насамперед нестача палива і старіння інфраструктури", - пояснили журналісти.