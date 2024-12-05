На Кубі стався черговий блекаут: мільйони людей залишилися без світла
Одна з головних електростанцій Куби у середу, 4 грудня, вийшла з ладу. Через це мільйони людей залишилися без електроенергії
Про це повідомляє Associated Press.
Державна енергетична компанія Electric Union пов'язала блекаут із зупинкою теплоелектростанції Antonio Guiteras у провінції Матансас, що на схід від Гавани. Відключення електроенергії вплинуло на всю країну.
Пізніше міністр енергетики та шахт Куби Вісенте де ла О заявив, що електропостачання буде повністю відновлено до четверга.
"Останніми місяцями енергосистема Куби страждає від частих відключень, причому більша частина країни відчуває перебої з електроенергією в години пік. Причиною відключень є насамперед нестача палива і старіння інфраструктури", - пояснили журналісти.
- 18 жовтня близько полудня вийшла з ладу найбільша й найефективніша електростанція Куби – ТЕЦ Антоніо Гутьєрреса в місті Матансас.
- Зусилля Куби щодо відновлення електроенергії на острові були зірвані втретє пізно ввечері наступного дня.
- Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес Паррілья заявив, що країна веде переговори з низкою партнерів щодо відновлення електропостачання, зокрема з РФ.
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