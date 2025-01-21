Ванна – центральний елемент ванної кімнати
Комфортні умови для прийняття душу або ванни створюються з великої кількості елементів, а ключовим є ванна
Іноді процедуру прийняття ванни можна вважати щоденною, а іноді це цілий ритуал зі своїми особливостями та унікальними можливостями. Деяким важливий функціонал, розміри та форма, а інші хочуть отримати найпростішу та недорогу ванну.
Її розміщення вимагає достатньо вільного місця, тому потрібно подумати й все розмежувати, перш ніж вибирати розмір. Сьогодні ванна може бути як невеликою та компактною, так і у вигляді джакузі з великими розмірами. При виборі цього сантехнічного виробу слід керуватися правилами комфорту, затишку та ергономіки.
Різновиди та типорозміри ванн
Форма, геометрія виконання та функціонал – це всі основні відмінності ванн. Величезний асортимент у наш час поділено на такі ванни за формами:
- Прямі. Найпростіші моделі, що часто використовуються, три стінки закруглені, а одна з них доповнена великим нахилом, щоб купальник міг із комфортом розташуватися;
- Кутові. Можуть випускатися лівосторонні й правосторонні, а пристінні поверхні можуть бути однакової довжини. Важливо враховувати особливість планування та можливість доставити таку ванну;
- Із душем. Кожна з ванн може бути піддоном при прийнятті гігієнічних процедур, використовуючи при цьому розпилювач води;
- Джакузі. Форма буває різною, а також доповнюється вилитим сидінням для зручності. Наявність компресора дозволить створювати бульбашки, при цьому необхідно забезпечити безпечне приєднання до мережі;
- Гідромасажні. Вбудовані форсунки створюють потужний струмінь, що дозволяє сформувати ефект масажу. Є електричний насос і система управління, що дозволить регулювати потоки води.
Форма ванни може бути класичною прямокутною, круглою, овальною та будь-якою іншою. Для любителів чогось екзотичного є варіанти з багатокутними ванними кімнатами.
Матеріали для ванн
Раніше в основі виробництва використовувався тільки метал, але сьогодні є багато інших альтернатив:
- акрил (це полімер на основі метилметакрилату, що відрізняється високою стійкістю і не втрачає колір з часом);
- чавун (ванни з товстими стінками, покриття з якісної емалі, що виключає появу шуму, вода залишається теплою тривалий час);
- сталь (доступне рішення з полімерним покриттям додатково, згодом ванна не жовтіє);
- камінь (застосовуються композити на основі полімерної смоли, а як наповнювач використовується подрібнений мармур).
Метал і чавун протягом тривалого часу залишаються актуальними у всьому світі. Колір покриття різний, навіть чорний і блакитний, але білий залишається найбільш актуальним рішенням.
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