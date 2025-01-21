У Києві приватну компанію викрили на постачанні Нацгвардії 30 тис. комплектів бракованої форми
У Києві СБУ викрила двох засновників приватної компанії, яка поставила Національній гвардії 30 тис. комплектів бракованої військової форми на 28,7 млн грн
Про це повідомляє Служба безпеки України.
"Задокументовано як протягом березня-жовтня 2023 року фігуранти відвантажили 30 тис. одиниць одягу для українських захисників загальною вартістю 28,7 млн грн. Ініційована Службою безпеки експертиза показала, що придбана за державні кошти військова форма відшита з використанням фурнітури, що не відповідає технічним умовам", - йдеться в матеріалі.
Використані матеріали мають менший клас зносостійкості - через це військовий не зможе надійно зафіксувати захисну амуніцію та озброєння з боєприпасами.
Згідно з матеріалами справи, підозрювані свідомо "зекономили" на якісних матеріалах для форми й купили дешевші комплектуючі, відповідно - отримали більший прибуток.
У ході обшуків фігурантів виявили комерційну документацію та жорсткий диск із доказами оборудки.
"Наразі слідчі СБУ повідомили обом засновникам підприємства про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану)", - резюмують у СБУ.
Засновникам приватної компанії загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 21 січня стало відомо, що Служба безпеки України спільно з Міністерством оборони та Генеральним штабом Збройних Сил затримала головного психіатра ЗСУ. Його підозрюють у незаконному збагаченні під час повномасштабного вторгнення.
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