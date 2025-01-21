У Києві приватну компанію викрили на постачанні Нацгвардії 30 тис. комплектів бракованої форми

Про це повідомляє Служба безпеки України.

"Задокументовано як протягом березня-жовтня 2023 року фігуранти відвантажили 30 тис. одиниць одягу для українських захисників загальною вартістю 28,7 млн грн. Ініційована Службою безпеки експертиза показала, що придбана за державні кошти військова форма відшита з використанням фурнітури, що не відповідає технічним умовам", - йдеться в матеріалі.

Використані матеріали мають менший клас зносостійкості - через це військовий не зможе надійно зафіксувати захисну амуніцію та озброєння з боєприпасами.

Згідно з матеріалами справи, підозрювані свідомо "зекономили" на якісних матеріалах для форми й купили дешевші комплектуючі, відповідно - отримали більший прибуток.

У ході обшуків фігурантів виявили комерційну документацію та жорсткий диск із доказами оборудки.

"Наразі слідчі СБУ повідомили обом засновникам підприємства про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану)", - резюмують у СБУ.

Засновникам приватної компанії загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.