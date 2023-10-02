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У Києві розпочалася зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС - перша за межами Євросоюзу

2 жовтня, 2023 понедiлок
10:41
Світ У Києві розпочалася зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС

У понеділок, 2 жовтня, у столиці України розпочалася неформальна зустріч міністрів Європейського Союзу із закордонних справ, яка є першою в історії поза межами ЄС

Про це повідомив головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель.

"Сьогодні я збираю міністрів закордонних справ ЄС у Києві на першу в історії зустріч усіх 27 держав-членів за межами ЄС. Майбутнє України в ЄС" - написав він у своєму Twitter (X).

Як пише Euractiv, основною метою проведення зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Києві є демонстрація підтримки України.

"Наша підтримка не залежить від того, як триватиме війна найближчими днями та тижнями. Давайте подивимося, що станеться у США, але зі свого боку ми продовжимо збільшувати нашу підтримку. Ми повинні забезпечити постійну та структурну допомогу, тому що ми зіткнулися з екзистенційною загрозою для Європи", - заявив Боррель перед засіданням.

Як повідомляє Euractiv, серед тем порядку денного зустрічі представників МЗС Євросоюзу будуть інтеграція України в ЄС, демонстрація підтримки, оскільки країна опинилася на критичній фазі свого контрнаступу проти Росії, а також підбивання підсумків деяких критичних заходів, таких як військова допомога і подальше посилення санкцій проти РФ.

На полях заходу очільники МЗС ЄС зустрінуться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та президентом Володимиром Зеленським.

"Ми очікуємо, що під час переговорів у Києві міністри закордонних справ проведуть змістовну дискусію щодо зобов’язань у сфері безпеки", – сказав представник ЄС.

  • Після неанонсованого візиту до Одеси Жозеп Боррель прибув до Києва. У День захисників та захисниць України, 1 жовтня, Високий представник Євросоюзу разом із президентом Володимиром Зеленським взяв участь у заходах із вшанування захисників.
  • Крім того, Боррель заявив, що підтримка України від ЄС у сфері оборони сягнула €25 млрд, а загальна сума допомоги, включаючи військову, цивільну та гуманітарну, становить €85 млрд.
Україна
ЄС
МЗС
новини Києва
Жозеп Боррель
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