У Києві розпочалася зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС - перша за межами Євросоюзу

Про це повідомив головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель.

"Сьогодні я збираю міністрів закордонних справ ЄС у Києві на першу в історії зустріч усіх 27 держав-членів за межами ЄС. Майбутнє України в ЄС" - написав він у своєму Twitter (X).

Як пише Euractiv, основною метою проведення зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Києві є демонстрація підтримки України.

"Наша підтримка не залежить від того, як триватиме війна найближчими днями та тижнями. Давайте подивимося, що станеться у США, але зі свого боку ми продовжимо збільшувати нашу підтримку. Ми повинні забезпечити постійну та структурну допомогу, тому що ми зіткнулися з екзистенційною загрозою для Європи", - заявив Боррель перед засіданням.



Як повідомляє Euractiv, серед тем порядку денного зустрічі представників МЗС Євросоюзу будуть інтеграція України в ЄС, демонстрація підтримки, оскільки країна опинилася на критичній фазі свого контрнаступу проти Росії, а також підбивання підсумків деяких критичних заходів, таких як військова допомога і подальше посилення санкцій проти РФ.

На полях заходу очільники МЗС ЄС зустрінуться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та президентом Володимиром Зеленським.

"Ми очікуємо, що під час переговорів у Києві міністри закордонних справ проведуть змістовну дискусію щодо зобов’язань у сфері безпеки", – сказав представник ЄС.