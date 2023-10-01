Боррель: військова допомога Україні від Європейського Союзу сягнула €25 млрд

Про це заявив високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель, пише "Суспільне".

"Ми знаємо, як це важливо. І я запевнив міністра (Умєрова - ред.), що ми працюємо заради миру, але водночас, ми продовжимо підтримку", - сказав Боррель.

Він також прокоментував свою зустріч з міністром оборони Рустемом Умєровим. За його словами, він зокрема привітав Умєрова з призначенням на посаду. Політики також обмінятися інформацією, обговорили ситуацію на полі бою - з військової точки зору щодо підтримки ЄС української армії.

"Це була зустріч задля того, щоб визначити пріоритети з міністром оборони, сказати йому, показати йому, що ми робимо, що ми могли б робити більше. А також, щоб зрозуміти причину, чому в деяких випадках наша підтримка не сприймається настільки важливою, якою вона є", - додав Боррель.