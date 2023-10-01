Боррель прибув до Києва та вшанував полеглих захисників України

Про це він написав у Х (колишній Twitter).

"Я щасливий бути в Києві, щоб разом із президентом Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою взяти участь у вшануванні пам’яті загиблих захисників та висловити підтримку тим, хто зараз захищає Україну від невиправданої агресії Росії та бореться за наші спільні цінності", - зазначив Боррель.

Фото: Жозеп Боррель / твіттер

Фото: Жозеп Боррель / твіттер

За словами представника ЄС, сьогоднішній День захисника України є свідченням "героїчної боротьби українського народу за свою свободу проти варварської агресивної війни Росії".

Фото: Жозеп Боррель / твіттер

Днем раніше Жозеп Боррель прибув з неанонсованим візитом до Одеси. Там він відвідав зруйнований РФ Спасо-Преображенський собор.

А президент України у День захисників і захисниць України привітав зі святом, подякував усім, хто наближає нашу перемогу, і закликав вшанувати пам'ять полеглих героїв.

"Хвилиною мовчання о 9 ранку ми вшановуємо пам'ять тих, хто заплатив найвищу ціну за захист своєї країни та нашої спільної свободи", - додав Боррель.