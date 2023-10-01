Боррель прибув до Києва та вшанував полеглих захисників України
У День захисників та захисниць України, 1 жовтня, Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель прибув до Києва, де разом із президентом Володимиром Зеленським взяв участь у заходах із вшанування захисників
Про це він написав у Х (колишній Twitter).
"Я щасливий бути в Києві, щоб разом із президентом Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою взяти участь у вшануванні пам’яті загиблих захисників та висловити підтримку тим, хто зараз захищає Україну від невиправданої агресії Росії та бореться за наші спільні цінності", - зазначив Боррель.
Фото: Жозеп Боррель / твіттер
Фото: Жозеп Боррель / твіттер
За словами представника ЄС, сьогоднішній День захисника України є свідченням "героїчної боротьби українського народу за свою свободу проти варварської агресивної війни Росії".
Фото: Жозеп Боррель / твіттер"Хвилиною мовчання о 9 ранку ми вшановуємо пам'ять тих, хто заплатив найвищу ціну за захист своєї країни та нашої спільної свободи", - додав Боррель.
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