"Важкі часи зробили нас сильними, а сильні наближають перемогу": Зеленський привітав захисників та захисниць України зі святом

Про це він сказав у відеозверненні, яке записав біля Золотих воріт у Києві, де зведена надбрамна церква Пресвятої Богородиці.

"І я, і наш народ, і наша країна зараз, у якомусь сенсі слова, - на перехресті історії. На шляху до переломних моментів. Де з пам’яттю про минуле ми творимо сьогодення і пишемо нову сторінку своєї долі. Це особливо зрозуміло й помітно в цей день - День захисників і захисниць України", - сказав президент.

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Він подякував усім, "хто стояв, стоїть і буде стояти міцно". Зокрема, прикордонникам, піхоті, десантникам, спецпризначенцям, розвідці, Службі безпеки, Нацгвардії, поліції, теробороні.

"Вздовж усієї лінії фронту, не зупиняючись, просуваючись уперед під час контрнаступу, що триває. Коли українці родом із різних областей, міст і сіл зараз разом. В одному бліндажі, окопі, в одному танку, літаку, БМП. Пліч-о-пліч на різних напрямках б’ються за села й міста, де, можливо, і не бували раніше, але б’ються щосили, як за свої рідні домівки", - наголосив Зеленський.

Президент закликав українців цього дня вшанувати "хоробрість та героїзм захисників і захисниць України, військових традицій і звитяг українського народу". О 09:00 мешканці усієї країни зупинилися, аби віддати шану полеглим героям.

"Важкі часи зробили нас сильними. А сильні наближають переможні часи. Крок за кроком. Сьогодні, завтра, щодня, щохвилини. Ні планово, ні аварійно ніхто не має й не зможе "відключити" нашу стійкість, витримку, міцність, відвагу. Вони не мають терміну дії, кінцевої дати чи крайньої точки, після якої ми припинили б спротив і боротьбу, окрім однієї – нашої перемоги", - сказав лідер держави.