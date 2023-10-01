Покрова Пресвятої Богородиці та День захисників і захисниць України. Нова дата та історія свята

1 жовтня - Покрова Пресвятої Богородиці

Кожного року 14 жовтня християни відзначали важливе релігійне свято — Покрову Пресвятої Богородиці.

Цього року Православна Церква України перейшла на новий церковний календар, і тепер свято Покрови відзначається 1 жовтня.

Фото: з загально доступних джерел

Історія свята Покрови Пресвятої Богородиці

Від стародавніх переказів ми дізналися, що Пресвята Богородиця з’явилась в Константинополі у Влахеренському храмі. Люди, що виконували обряд молитви, побачили Діву Марію у супроводі ангелів та святих. На той момент Константинополь був оточений загарбниками, тож люди просили в Бога порятунку.

Пресвята Богородиця теж почала молити Бога за цих людей. Вона дала обітницю, що візьме християн під свою опіку. На підтвердження своїх слів Діва Марія покрила всіх людей своїм омофором, який їх заховав від ворога.

Цей чудодійний покров захистив місто й містян. А несподівана буря розкидала ворожі кораблі, таким чином люди були врятовані від смерті.

Традиції святкування Покрови

у цей день заведено ходити до церкви та молитися

молоді дівчата можуть просити Божу матір про заміжжя

цей період був плідним на весілля

збирали врожай

на Покрову провідують своїх рідних

печуть смачні млинці

над вхідними дверима вивішують вишитий рушник, який висів над іконою Святої Богородиці.

Що не можна робити на Покрову

звести до мінімуму всі хатні справи

не сваритися

не злитися

не лихословити

не бажати нікому зла

не зловживати алкоголем.

Прикмети на Покрову Пресвятої Богородиці

З цього дня починаються перші холоди. За його прикметами судили, якою буде осінь, зима і Різдво:

північний вітер дме - до холодної зими, південний - до теплої;

якщо хлопець із дівчиною познайомляться на Покрову - будуть подружжям.

випав сніг на Покрову - Різдво буде без снігу;

тепла і сонячна погода - осінь буде затяжною;

1 жовтня - День захисників та захисниць України

Раніше День захисників та захисниць України відзначали 14 жовтня. У 2023 році День захисників та захисниць України за указом президента Володимира Зеленського відзначатиметься за новим стилем - 1 жовтня.

Історія свята

Для українців ця дата — можливість вшанувати воїнів, що захищають незалежність та суверенітет Батьківщини. Цього дня прийнято згадувати не лише героїв сьогодення, але й ветеранів Другої святової війни, наших предків козаків, які виборювали право на незалежність.

Споконвіку Пресвята Божа Матір була захисницею воїнів-захисників. Козаки навіть називали Покрову своєю заступницею і завжди молилися Діві Марії перед початком важливих битв. На Січі була побудована церква на честь Покрови Пресвятої Богородиці, де збиралися козаки подякувати захисниці після вдалого походу. Покрова оберігає і оборонців сьогодення. Воїни просять Пресвяту Богородицю подарувати мир Україні та захистити її кордони від ворогів. Тому дату святкування обрали зовсім невипадково.

Фото: колаж Еспресо

Кого привітати з Днем захисників та зихисниць

У цей день вітають усіх чоловіків та жінок, які мають відношення до захисту Батьківщині:

ветерани Другої світової війни та УПА

працівники оборонпрому

правоохоронці

волонтери

прикордонники

військові медики

санітари, кухарі та всі, хто працює на забезпечення потреб фронту

ветерани АТО

всі військовослужбовці ЗСУ

усі військовослужбовці ТРО.

Президент України Володимир Зеленський закликав громадян 1 жовтня вшанувати хвилиною мовчання полеглих захисників і захисниць України.

"Цієї неділі, 1 жовтня, Україна вперше відзначить у нову дату день своїх захисників і захисниць. Усіх, хто бʼється заради держави. Усіх, хто додає сили Україні. Усіх, хто віддав своє життя заради України. І цієї неділі вперше вся Україна на хвилину зупиниться, щоб мовчанням вшанувати подвиг наших людей, які загинули, захищаючи нашу державу та українців. Хай це стане нашою новою традицією. 9:00. Неділя. 1 жовтня. Центральні площі та вулиці українських міст. Хвилина шани. Хвилина мовчання. Та вічність памʼяті про наших полеглих захисників і захисниць", - йдеться на сторінці президента.