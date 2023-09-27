Уся Україна зупиниться: Зеленський закликав 1 жовтня масштабною хвилиною мовчання вшанувати загиблих захисників

Про це Зеленський написав у facebook.

Зазначається, що цьогоріч в Україні відзначатимуть День захисників і захисниць у нову дату - 1 жовтня.

Президент закликав цього дня о 09:00 вшанувати пам'ять загиблих воїнів масштабною хвилиною мовчання.

"9:00. Неділя. 1 жовтня. Центральні площі та вулиці українських міст. Хвилина шани. Хвилина мовчання. Та вічність памʼяті про наших полеглих захисників і захисниць", - написав Зеленський.

"І цієї неділі вперше вся Україна на хвилину зупиниться, щоб мовчанням вшанувати подвиг наших людей, які загинули, захищаючи нашу державу та українців. Хай це стане нашою новою традицією", - додав він.