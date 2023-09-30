До Одеси з неанонсованим візитом прибув голова європейської дипломатії Боррель

Про це Боррель повідомив у соцмережі X (twitter).

"Одеса - дуже гарне місто з культурним та історичним корінням. Воно має бути на перших шпальтах газет за його яскраву культуру та дух, красу та історію. Натомість воно на перших шпальтах через варварські атаки та агресію Росії", - сказав він.

Боррель розповів, що він на власні очі бачить наслідки цієї війни. Зокрема, руйнування Спасо-Преображенського собору, на його думку, добре ілюструють те, як РФ намагається знищити Україну.

"Сьогодні, перебуваючи у вашому місті, я хочу нагадати, що певна територія України, Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області були незаконно анексовані Росією. Так само як і Крим раніше", - вказав він.

Він наголосив, що ЄС підтримує Україну у боротьбі за її територіальну цілісність та незалежність та пообіцяв, що союз буде з українцями "стільки, скільки буде потрібно".

Зазначимо, відео Борреля було записане у стінах Спасо-Преображенського собору, який зазнав руйнувань внаслідок російської атаки в ніч на 23 липня.