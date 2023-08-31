Боррель запропонував країнам ЄС план оборонної підтримки України на €20 млрд

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Міністри розглядають план голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля на суму 20 мільярдів євро (22 мільярди доларів США) щодо виділення 5 мільярдів євро на рік на програми озброєння та навчання на період 2024-27 років. Мета Борреля полягає в тому, щоб перевести військову підтримку ЄС для України на більш структуровану основу та відійти від окремих платежів, що здійснюються в рамках Європейського фонду миру (EPF).

"Це має тривати після війни, що б не сталося. Це має тривати для відновлення та надання гарантій безпеки Україні", – сказав Боррель на початку зустрічі.

Наразі Україна отримала 5,6 мільярда євро військової допомоги з бюджетного механізму, окремого від бюджету ЄС, який відшкодовує державам-членам ЄС за постачання зброї Україні та іншим країнам, що не входять до ЄС.