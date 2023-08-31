Боррель запропонував країнам ЄС план оборонної підтримки України на €20 млрд
Міністри оборони Європейського союзу зустрілися в Толедо, щоб розглянути довгострокову фінансову підтримку українських військових на суму 20 мільярдів євро
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Міністри розглядають план голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля на суму 20 мільярдів євро (22 мільярди доларів США) щодо виділення 5 мільярдів євро на рік на програми озброєння та навчання на період 2024-27 років. Мета Борреля полягає в тому, щоб перевести військову підтримку ЄС для України на більш структуровану основу та відійти від окремих платежів, що здійснюються в рамках Європейського фонду миру (EPF).
"Це має тривати після війни, що б не сталося. Це має тривати для відновлення та надання гарантій безпеки Україні", – сказав Боррель на початку зустрічі.
Наразі Україна отримала 5,6 мільярда євро військової допомоги з бюджетного механізму, окремого від бюджету ЄС, який відшкодовує державам-членам ЄС за постачання зброї Україні та іншим країнам, що не входять до ЄС.
- Також Боррель запропонував збільшити до 40 тис. кількість українських військових, яких ЄС тренує цьогоріч.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.4 Купівля 37.4Продаж 38.16
- EUR Купівля 40.64Продаж 41.73
- Актуальне
- Важливе