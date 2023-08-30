Боррель запропонував збільшити до 40 тис. кількість українських військових, яких ЄС тренує цьогоріч

Про це він сказав на пресконференції за підсумком неформальної зустрічі міністрів, передає кореспондент "Європейської правди".

За його словами, початкова мета тренувальної місії - підготувати 30 тисяч українських воїнів. Зараз підготовку пройшли вже 25 тисяч.

"Місія вже підготувала 25 тисяч українських військових. І ми досягнемо запланованого на кінець року показника у 30 тисяч військовослужбовців до кінця жовтня… І я запропонував міністрам підвищити цільовий показник місії до 40 тисяч військовослужбовців до кінця року", – розповів він.

Він також повідомив, що ЄС розгляне можливість, як інтегрувати модулі навчання українських пілотів на F-16 у місію Євросоюзу.