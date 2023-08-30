Боррель запропонував збільшити до 40 тис. кількість українських військових, яких ЄС тренує цьогоріч
Жозеп Боррель розповів, що ЄС виконає свою ціль з підготовки 30 тисяч українських військових до кінця жовтня, тож запропонував збільшити їх кількість до 40 тисяч
Про це він сказав на пресконференції за підсумком неформальної зустрічі міністрів, передає кореспондент "Європейської правди".
За його словами, початкова мета тренувальної місії - підготувати 30 тисяч українських воїнів. Зараз підготовку пройшли вже 25 тисяч.
"Місія вже підготувала 25 тисяч українських військових. І ми досягнемо запланованого на кінець року показника у 30 тисяч військовослужбовців до кінця жовтня… І я запропонував міністрам підвищити цільовий показник місії до 40 тисяч військовослужбовців до кінця року", – розповів він.
Він також повідомив, що ЄС розгляне можливість, як інтегрувати модулі навчання українських пілотів на F-16 у місію Євросоюзу.
- У вівторок, 15 листопада, Європейська Рада оголосила про запуск Місії військової допомоги Україні EUMAM Ukraine, аби продовжити підтримувати нашу країну у війні з Росією.
- 26 липня Заступник голови підкомісії Європарламенту з питань безпеки й оборони (SEDE) євродепутат від Австрії Лукас Мандль заявив, що військові інструктори країн ЄС підготували вже 24 тис. українських військовослужбовців.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.4 Купівля 37.4Продаж 38.16
- EUR Купівля 40.64Продаж 41.73
- Актуальне
- Важливе