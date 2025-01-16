Джейсон Стейтем: топ-5 фільмів за участю актора

Адреналін

Оригінальна назва: Crank

2006 рік

Професійний вбивця Чев Челіос дізнається, що його суперник ввів йому отруту, яка вб’є його, якщо не буде вироблятись адреналін і серцебиття впаде...

Актори: Джейсон Стейтем, Емі Смарт, Карлос Санс та інші

Шпигунка

Оригінальна назва: Spy

2015 рік

Прикутий до офісу аналітик ЦРУ зголосився піти під прикриття, щоб проникнути у світ смертоносного торговця зброєю та запобігти диявольській глобальній катастрофі...

Актори: Мелісса Маккарті, Роуз Бірн, Джейсон Стейтем, Джуд Лоу та інші

Мег

Оригінальна назва: The Meg

2018 рік

Глибоководний підводний апарат - частина міжнародної програми спостереження за підводним середовищем - був атакований величезною істотою, яка раніше вважалася вимерлою, і тепер лежить виведений з ладу на дні найглибшої траншеї в Тихому океані... разом зі своїм екіпажем всередині...

Актори: Джейсон Стейтем, Бінбін Лі, Рейн Вілсон та інші

Бджоляр

Оригінальна назва: The Beekeeper

2024 рік

Добросерда господиня кінчає життя самогубством, після того як стає жертвою фішингової афери, що спонукає колишнього оперативника "Бджоляра" Адама Клея розпочати жорстоку кампанію, щоб помститися винним…

Актори: Джейсон Стейтем, Еммі Рейвер-Лемпман, Боббі Надері та інші

Гнів людський

Оригінальна назва: Wrath of Man

2021 рік

Таємничий новий охоронець вантажівки з готівкою дивує своїх колег під час крадіжки. Екіпаж залишається гадати, хто він і звідки взявся...

Актори: Джейсон Стейтем, Холт МакКаллані, Джош Хартнет та інші

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