Джейсон Стейтем: топ-5 фільмів за участю актора
Джейсон Стейтем - англійський актор, найбільше відомий за фільмами режисера Ґая Річі "Карти, гроші та два стволи, що димлять", "Великий куш" і "Револьвер". Також знімався в головних ролях у голлівудських та європейських блокбастерах "Перевізник", "Адреналін", "Війна" та інші. Народився в Ширбруку, графство Дербішир, у сім’ї танцівниці Ейлін (Єйтс) і Баррі Стейтема, вуличного торговця та лаунж-співака
Адреналін
Оригінальна назва: Crank
2006 рік
Професійний вбивця Чев Челіос дізнається, що його суперник ввів йому отруту, яка вб’є його, якщо не буде вироблятись адреналін і серцебиття впаде...
Актори: Джейсон Стейтем, Емі Смарт, Карлос Санс та інші
Шпигунка
Оригінальна назва: Spy
2015 рік
Прикутий до офісу аналітик ЦРУ зголосився піти під прикриття, щоб проникнути у світ смертоносного торговця зброєю та запобігти диявольській глобальній катастрофі...
Актори: Мелісса Маккарті, Роуз Бірн, Джейсон Стейтем, Джуд Лоу та інші
Мег
Оригінальна назва: The Meg
2018 рік
Глибоководний підводний апарат - частина міжнародної програми спостереження за підводним середовищем - був атакований величезною істотою, яка раніше вважалася вимерлою, і тепер лежить виведений з ладу на дні найглибшої траншеї в Тихому океані... разом зі своїм екіпажем всередині...
Актори: Джейсон Стейтем, Бінбін Лі, Рейн Вілсон та інші
Бджоляр
Оригінальна назва: The Beekeeper
2024 рік
Добросерда господиня кінчає життя самогубством, після того як стає жертвою фішингової афери, що спонукає колишнього оперативника "Бджоляра" Адама Клея розпочати жорстоку кампанію, щоб помститися винним…
Актори: Джейсон Стейтем, Еммі Рейвер-Лемпман, Боббі Надері та інші
Гнів людський
Оригінальна назва: Wrath of Man
2021 рік
Таємничий новий охоронець вантажівки з готівкою дивує своїх колег під час крадіжки. Екіпаж залишається гадати, хто він і звідки взявся...
Актори: Джейсон Стейтем, Холт МакКаллані, Джош Хартнет та інші
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