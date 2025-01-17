У Дії оголосили про тимчасове припинення роботи низки послуг через технічні роботи

Про це інформує пресслужба Дії.

"Від сьогодні до 8:00 понеділка в Дії будуть недоступні послуги, пов’язані з реєстрами ДРАЦС та ЄДР. Ідуть на технічну перерву, щоб повернутися з гарними новинами", - зазначено в повідомленні.

У застосунку не працюватимуть:

реєстрація ФОП, Дія.QR;

бронювання працівників;

актові записи;

оформлення "зимової підтримки" для дітей;

допомога особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною;

допомога при усиновленні дитини й на дитину одинокій матері або батьку;

актові записи про зміну імені, про народження, шлюб та розлучення;

свідоцтва про народження;

витяг про місце проживання дитини;

заява про субсидію.

У пресслужбі наголошують, що Дія не зберігає дані, а лише відображає їх з електронних реєстрів та систем. Через це під час технічних робіт деякі послуги не працюють.

Атака РФ на українські держреєстри

19 грудня повідомлялось про масштабну кібератаку РФ: після неї тимчасово недоступними стали українські Єдині й Державні реєстри, а також сайт Міністерства юстиції. СБУ відкрила кримінальне провадження та встановила, що до атаки причетне хакерське угруповання, пов’язане з ГРУ Росії.

8 січня Міністерство юстиції України відновило роботу свого сайту після російської кібератаки.

10 січня в застосунку "Дія" відновили роботу послуги автоматичної реєстрації ФОП. Згодом у застосунку відновили доступ до актових записів про народження, шлюб, розлучення й зміну імені.

Згодом у Дії відновили послуги отримання статусу безробітного, грант на власну справу та сервіс "Дія.QR", завдяки якому бізнеси та установи можуть приймати цифрові копії документів від клієнтів.