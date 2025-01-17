У Дії оголосили про тимчасове припинення роботи низки послуг через технічні роботи
У застосунку "Дія" з 17 січня до 08:00 20 січня не будуть доступні низка послуг через проведення технічних робіт серверів Мінʼюсту
Про це інформує пресслужба Дії.
"Від сьогодні до 8:00 понеділка в Дії будуть недоступні послуги, пов’язані з реєстрами ДРАЦС та ЄДР. Ідуть на технічну перерву, щоб повернутися з гарними новинами", - зазначено в повідомленні.
У застосунку не працюватимуть:
- реєстрація ФОП, Дія.QR;
- бронювання працівників;
- актові записи;
- оформлення "зимової підтримки" для дітей;
- допомога особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною;
- допомога при усиновленні дитини й на дитину одинокій матері або батьку;
- актові записи про зміну імені, про народження, шлюб та розлучення;
- свідоцтва про народження;
- витяг про місце проживання дитини;
- заява про субсидію.
У пресслужбі наголошують, що Дія не зберігає дані, а лише відображає їх з електронних реєстрів та систем. Через це під час технічних робіт деякі послуги не працюють.
Атака РФ на українські держреєстри
19 грудня повідомлялось про масштабну кібератаку РФ: після неї тимчасово недоступними стали українські Єдині й Державні реєстри, а також сайт Міністерства юстиції. СБУ відкрила кримінальне провадження та встановила, що до атаки причетне хакерське угруповання, пов’язане з ГРУ Росії.
8 січня Міністерство юстиції України відновило роботу свого сайту після російської кібератаки.
10 січня в застосунку "Дія" відновили роботу послуги автоматичної реєстрації ФОП. Згодом у застосунку відновили доступ до актових записів про народження, шлюб, розлучення й зміну імені.
Згодом у Дії відновили послуги отримання статусу безробітного, грант на власну справу та сервіс "Дія.QR", завдяки якому бізнеси та установи можуть приймати цифрові копії документів від клієнтів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.09 Купівля 42.09Продаж 42.66
- EUR Купівля 43.28Продаж 44.05
- Актуальне
- Важливе