У Дії відновили доступ до свідоцтв про народження, шлюб, розлучення та зміну імені

Про це повідомила пресслужба Дії.

"ДРАЦС відновив доступ до цифрових свідоцтв у Дії. Вітаємо, легендарні свідоцтва знову в застосунку: про народження, шлюб, розлучення, зміну імені", - йдеться у повідомленні.

У застосунку знову можна за один клік показати документ. Відновлені актові записи стануть у пригоді під час влаштування на роботу, одруження, переводу дитину в іншу школу чи садок, отримання посилок дружини чи чоловіка на пошті.

Наразі фахівці Дії працюють над поверненням шлюбу онлайн та інших сервісів.