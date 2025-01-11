У Дії відновили доступ до свідоцтв про народження, шлюб, розлучення та зміну імені
У суботу, 11 січня, на українському порталі "Дія" відновили доступ до актових записів про народження, шлюб, розлучення й зміну імені
Про це повідомила пресслужба Дії.
"ДРАЦС відновив доступ до цифрових свідоцтв у Дії. Вітаємо, легендарні свідоцтва знову в застосунку: про народження, шлюб, розлучення, зміну імені", - йдеться у повідомленні.
У застосунку знову можна за один клік показати документ. Відновлені актові записи стануть у пригоді під час влаштування на роботу, одруження, переводу дитину в іншу школу чи садок, отримання посилок дружини чи чоловіка на пошті.
Наразі фахівці Дії працюють над поверненням шлюбу онлайн та інших сервісів.
- Напередодні у застосунку "Дія" відновили роботу послуги автоматичної реєстрації ФОП.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.26 Купівля 42.26Продаж 42.98
- EUR Купівля 43.47Продаж 44.39
- Актуальне
- Важливе