У Дії відновили 2 послуги після російської кібератаки
У мобільному застосунку "Дія" відновили після кібератаки росіян на держреєстри у грудні послуги отримання статусу безробітного та грант на власну справу
Про це повідомила пресслужба.
"Реєстри повертаються до нормального режиму, а разом з ними — і пов'язані з роботою послуги на порталі Дія. І нехай установи не витрачають жодної зайвої хвилини вашого життя", - зазначають у Дії.
Відтепер у застосунку знову працюють:
- грант на власну справу до 250 тис. грн;
- грант на сад до 400 тис. грн за гектар;
- грант на теплицю від 2 до 7 млн грн.
Також користувачам доступна послуга отримання статусу безробітного на порталі "Дія".
Атака РФ на українські держреєстри
19 грудня повідомлялось про масштабну кібератаку РФ: після неї тимчасово недоступними стали українські Єдині й Державні реєстри, а також сайт Міністерства юстиції. СБУ відкрила кримінальне провадження та встановила, що до атаки причетне хакерське угруповання, пов’язане з ГРУ Росії.
8 січня Міністерство юстиції України відновило роботу свого сайту після російської кібератаки.
10 січня в застосунку "Дія" відновили роботу послуги автоматичної реєстрації ФОП. Згодом у застосунку відновили доступ до актових записів про народження, шлюб, розлучення й зміну імені.
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