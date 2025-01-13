У Дії відновили 2 послуги після російської кібератаки

Про це повідомила пресслужба.

"Реєстри повертаються до нормального режиму, а разом з ними — і пов'язані з роботою послуги на порталі Дія. І нехай установи не витрачають жодної зайвої хвилини вашого життя", - зазначають у Дії.

Відтепер у застосунку знову працюють:

грант на власну справу до 250 тис. грн;

грант на сад до 400 тис. грн за гектар;

грант на теплицю від 2 до 7 млн грн.

Також користувачам доступна послуга отримання статусу безробітного на порталі "Дія".

Атака РФ на українські держреєстри

19 грудня повідомлялось про масштабну кібератаку РФ: після неї тимчасово недоступними стали українські Єдині й Державні реєстри, а також сайт Міністерства юстиції. СБУ відкрила кримінальне провадження та встановила, що до атаки причетне хакерське угруповання, пов’язане з ГРУ Росії.

8 січня Міністерство юстиції України відновило роботу свого сайту після російської кібератаки.

10 січня в застосунку "Дія" відновили роботу послуги автоматичної реєстрації ФОП. Згодом у застосунку відновили доступ до актових записів про народження, шлюб, розлучення й зміну імені.