У Дії відновили замовлення цифрових копій для установ та підприємств
У Дії відновили сервіс "Дія.QR", завдяки якому бізнеси та установи можуть приймати цифрові копії документів від клієнтів
Про це повідомила пресслужба Дії.
"З Дія.QR установи та підприємства отримують від клієнтів копії цифрових документів без тяганини з паперовими оригіналами. Клієнт надсилає все через Дію на e-mail компанії в PDF-форматі", – йдеться в повідомленні.
Для того, щоб скористатись сервісом клієнт повинен відсканувати QR компанії, далі в його Дії відкривається запит на надсилання копії документа. Потім клієнт підтверджує запит Дія.Підписом і після цього автоматично формується чернетка листа з вкладеною копією та поштою установи. Далі потрібно лише надіслати копію.
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