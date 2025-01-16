У Дії відновили замовлення цифрових копій для установ та підприємств

Про це повідомила пресслужба Дії.

"З Дія.QR установи та підприємства отримують від клієнтів копії цифрових документів без тяганини з паперовими оригіналами. Клієнт надсилає все через Дію на e-mail компанії в PDF-форматі", – йдеться в повідомленні.

Для того, щоб скористатись сервісом клієнт повинен відсканувати QR компанії, далі в його Дії відкривається запит на надсилання копії документа. Потім клієнт підтверджує запит Дія.Підписом і після цього автоматично формується чернетка листа з вкладеною копією та поштою установи. Далі потрібно лише надіслати копію.