Ракетна програма й роботизовані системи: Зеленський провів засідання Ставки
Президент України Володимир Зеленський у пʼятницю, 17 січня, провів засідання Ставки: обговорювалися, зокрема, теми виробництва БПЛА й ракетної програми
Про це український лідер розповів у вечірньому відеозверненні.
Він окреслив, що на Ставці загалом порушувалися питання української незалежності у зброї. Обговорювали виробництво дронів, ракетну програму, технологічні компоненти для армії, серед яких - роботизовані системи.
"Ми працюємо над більшими закупівлями та над більшими масштабами виробництва в Україні. Вдячний усім партнерам, які нам допомагають", - резюмував Зеленський.
- Раніше президент заявляв, що завданням держави є "зробити 2025 рік рекордним щодо виробництва дронів".
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