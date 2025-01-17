Ракетна програма й роботизовані системи: Зеленський провів засідання Ставки

Про це український лідер розповів у вечірньому відеозверненні.

Він окреслив, що на Ставці загалом порушувалися питання української незалежності у зброї. Обговорювали виробництво дронів, ракетну програму, технологічні компоненти для армії, серед яких - роботизовані системи.

"Ми працюємо над більшими закупівлями та над більшими масштабами виробництва в Україні. Вдячний усім партнерам, які нам допомагають", - резюмував Зеленський.