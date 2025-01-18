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Бійці 48-го штурмового батальйону заявили про знаття командира Іслямова з посади

Ольга Бабишена
18 січня, 2025 субота
00:31
Суспільство

У п'ятницю, 17 січня, бійці 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджіхана заявили, що їхнього командира і засновника батальйону Ленура Іслямова усунули від посади

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Про це йдеться у їхньому зверненні. 

Бійці батальйону розповіли, що батальйон з моменту створення брав участь у найзапекліших боях, навіть не бувши повністю сформованим. 

"Ми довели свою відвагу та ефективність: жодної втраченої позиції, десятки успішних штурмових операцій, визволені населені пункти на Донеччині! Однак, замість можливості відновитися, 10 днів тому нас перекинули з одного гарячого напрямку на інший - у Покровськ. Ми виконали наказ, попри відсутність належної розвідінформації. Але в цей же час було знято з посади нашого командира - Ленура Іслямова - і призначено іншу людину", - йдеться у зверненні. 

Бійці наголосили, що їхній командир Ленур Іслямов сформував батальйон на 90% з добровольців, серед яких  бійці з Криму та інших окупованих територій, що мають таку ж мету, як і комбат, повернути свої домівки. На їхню думку, зміна командира у критичний момент ставить під загрозу боєздатність підрозділу та підриває довіру бійців. 

"Ми закликаємо зупинитися та вберегти батальйон, який кров'ю довів свою відданість на полі бою", - підкреслили вони. 

Командир батальйону Іслямов у коментарі УП підтвердив, що його усунули від посади.

 
Теги:
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військові
ЗСУ
Військові новини
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