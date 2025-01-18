Бійці 48-го штурмового батальйону заявили про знаття командира Іслямова з посади

Про це йдеться у їхньому зверненні.

Бійці батальйону розповіли, що батальйон з моменту створення брав участь у найзапекліших боях, навіть не бувши повністю сформованим.

"Ми довели свою відвагу та ефективність: жодної втраченої позиції, десятки успішних штурмових операцій, визволені населені пункти на Донеччині! Однак, замість можливості відновитися, 10 днів тому нас перекинули з одного гарячого напрямку на інший - у Покровськ. Ми виконали наказ, попри відсутність належної розвідінформації. Але в цей же час було знято з посади нашого командира - Ленура Іслямова - і призначено іншу людину", - йдеться у зверненні.

Бійці наголосили, що їхній командир Ленур Іслямов сформував батальйон на 90% з добровольців, серед яких бійці з Криму та інших окупованих територій, що мають таку ж мету, як і комбат, повернути свої домівки. На їхню думку, зміна командира у критичний момент ставить під загрозу боєздатність підрозділу та підриває довіру бійців.