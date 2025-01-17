Наступного тижня сформується позиція, коли весь світ вимагатиме від Путіна припинити агресію, - ексголова СБУ Наливайченко

Таку думку висловив народний депутат, колишній голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко в етері телеканалу "Еспресо".

Новообраний президент США Трамп і його команда мають сильну позицію в політичному та економічному вимірах. Телефонна розмова Трампа з лідером Китаю Сі показала, що новий президент США швидко і позитивно вирішує питання з найбільшими країнами світу.

"Це означає, що Путін більше не зможе залякувати та вимагати. Наступного тижня світова спільнота вимагатиме від Путіна припинити агресію і підтримуватиме Україну. Приклад Ізраїлю та ХАМАСу показує, що позиція США може призвести до швидких змін. Трамп вимагав зупинити війну і досягти домовленості, і це сталося. Такі швидкі зміни очікують і на російську агресію. Нічого доброго для Путіна це не принесе", - зазначив Наливайченко.

Новообраний президент Трамп заявив, що він зробить усе можливе для завершення російської агресії та війни. Наливайченко прогнозує, що президент США розпочне з серйозних санкцій проти російського агресора, включаючи нафтові та енергетичні санкції.

"Його заплановані призначення на посади державного секретаря, міністра оборони, радника з нацбезпеки та інших ключових посад у безпековій та зовнішньополітичній команді складаються з "яструбів" – рішучих політиків як у зовнішній, так і у внутрішній політиці. Інавгурація Трампа відбудеться вже в понеділок. Найближчими днями ми побачимо, наскільки рішучими будуть дії нової адміністрації США. Путін з переляком в останні дні намагався домовитися з президентом Ірану про підписання угоди про всеосяжне партнерство. Це свідчить про те, що Росія, через свою агресію, залишилася ізольованою, і Путін відчуває, що прихід Трампа покладе край російській агресії проти України. Ультимативність Путіна – це частина російської пропаганди для внутрішнього споживання", - резюмував він.