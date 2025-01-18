Минуло три роки, і в березні 2022-го Донець отримав звання бригадного генерала. Всього три роки їздив у машині та літав літаком - і став генералом.

Єдина справа замаху на Володимира Зеленського за всі ці роки була зафіксована лише у 2024 році, ніби два офіцери УДО змовилися про замах, а всі інші розмови про десятки замахів на Зеленського виявилися брехнею та нічим фактично не підтверджені.

Тому чим пояснити карʼєрне зростання, якщо ніяких реальних заслуг Донець не має? Просто Зеленський може зробити приємне близькій людині державним коштом — і робить, і тепер підвищена зарплата і пенсія та статус генерала в людини, яка взагалі не пройшла державну службу.

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На якій підставі за три роки Донець отримав стільки звань достроково?

У законі є обмеження на отримання дострокових звань, це реально тема для розслідування, хто ж це Донцю все це підписав в обхід закону. Мабуть, ще й учасника бойових дій собі оформить за сидіння в офісі.

Українська влада показує: щоб робити найшвидшу та найлегшу карʼєру, не треба служити державі, не треба ризикувати собою, не треба робити вчинки, долати труднощі, проявляти інтелект — треба просто бути поруч із керівниками й подобатись їм. І цього достатньо, щоб досягнути найвищих висот, і війна, на жаль, це не змінює.

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Про автора: Юрій Бутусов, журналіст

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