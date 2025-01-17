Бо ворог наступає, і ми маємо використати всі сили для опору. І на фронті, і забезпечуючи фронт.

Ще більш безвідповідально — готуватись до виборів, витрачаючи на корупційні оборудки ресурси та розводячи внутрішнє поборення.

Але отут — увага. Бо відмова від поборення не означає сліпої віри й поклоніння владі. Бо безконтрольна влада завжди та скрізь тяжіє до марнотратств і зловживань.

Тому критика конкретних дій/заяв із пропозицією конкретної альтернативи — це не поборення.

Коли є пропозиція віддати кошти бригадам, а не посередникам, на фортифікації, а не дороги, у прозорий спецфонд, а не по хащах проводок - ці пропозиції мали б обговорюватись, а не відкидатись. Читайте також: Про остаточну відповідальність

Фраза "обійдемось без вас"- це також внутрішнє поборення. Тим більше, що згодом виявляється, що ми мали рацію — і доводиться таки робити, як пропонувалося. Але пізно і мало.

У цьому контексті недарма придумали уряд національної єдності (чи порятунку) - як засіб до примусового єднання і дій, і відповідальності.