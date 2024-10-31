Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Про остаточну відповідальність
OPINION

Про остаточну відповідальність

Ростислав Павленко
31 жовтня, 2024 четвер
08:00
Погляд

Зневіру і розпач недарма відносять до найтяжчих гріхів. Бо це — найбільш руйнівні відчуття. Це — гарантія поразки, скільки б не було ресурсів і допомоги

Зміст

Тому Росія так старанно намагається зростити їх в Україні й серед наших партнерів. Для того у неї є чималі ресурси.

Натомість в України ресурсів і можливостей досить, щоб організувати рятівне диво — і привабити під нього підтримку сильних союзників.

У нас залишається один шлях до перемоги: битися, дивувати інших, викликати захоплення, і на його тлі — отримувати ресурси для боротьби й тиск на нашого ворога. Власне це і є запорукою перемоги над великим ворогом — протриматись на день довше.

Світові медіа у 2013-січні 2014 не давали Майдану жодного шансу; були здивовані.

З лютого 2014 росіяни щедро оплачували кампанію про начебто "країну 404"- і були посоромлені.

Перед 24 лютого 2022, на тлі бравурних заяв про шашлики, світові медіа уже винесли нам усім вирок — але помилились.

Усі ці випадки обʼєднує те, що українці дією проявили себе не так, як очікувалось. І зробили те, що "за звичних розкладів" вважалося неможливим.

Читайте також: Про втому від війни та сценарії завершення

Зрештою, це і є одним із визначень дива.

Протестувальники та опозиція на Майдані, активісти й тодішня влада з 2014, Армія, суспільство і більшість політиків у 2022 зробили те, що ніхто — і найбільше Росія — не очікував.

Всі відіграли свою роль у дивáх 2013-14, 2014-19, 2022-23. Але така доля меншого, який бʼється з більшим: виживати всупереч, а не завдяки.

Діставати з нізвідки ресурси. Змагатися за симпатії тих, хто здатен допомогти.

Як цинічно, але точно описав це один із західних політиків, "якщо Давид бʼє Голіафа — це історія на віки. А коли навпаки — це скучна проза життя".

Нині захоплення від чуда-2022 уже спало, а роздмухані очікування на 2023, кажуть, не справдились.

На "чудо" претендувала Курська операція 2024 - однак, схоже, мети не досягла.

Нам справедливо здається, що самé виживання України, зрив російських планів, відступ росіян у Чорному морі та багато іншого — це вже варті захоплення досягнення. Так і є. Однак для результату треба більше — яким би несправедливим це нам не здавалось.

Читайте також: Про мирні плани та дипломатію

Як же можна перемогти Росію?

Знищувати її війська, виснажувати її економіку, відбивати у її правителів і підданих бажання воювати.

Це означає — далекобійні засоби ураження, безпілотні платформи, боєприпаси, розширення допомоги та посилення санкційного тиску.

Для цього Україна має ефективно організувати власні ресурси та донести свої потреби до партнерів. Щоб не послабити, а посилити допомогу.

І в цьому зараз має полягати диво — бо тренди навколо виглядають несприятливо. Але коли взагалі вони були для нас сприятливими?..

От тільки те, що робить влада, зараз віддаляє нас від дива. Бо напади на військових, на опозицію, на оборонку, на волонтерів, на бізнес — це якраз знищення тих основ, на яких може вирости диво.

Практично всі активні сили в країні свою частину дива вже створили. Це допомогло вистояти. Але далі — лише те, що залежить від влади. Організація процесу на всю країну.

А їм поки вдається хіба що руйнувати процеси, організовані іншими. І гарячково шукати та призначати винних. Бо вони на це вчились: висміювати та знецінювати.

Читайте також: Що криється за словом "мир"?

Однак від влади потрібно було б інше. Зрозуміти реальність, і погодитись на уряд — уже не єдності, але порятунку. А задачею уряду буде зібрати у єдину робочу систему елементи, вже створені військовими, перемовниками, благодійниками, волонтерами, інженерами, бізнесом, виробничниками…

Уряд національного порятунку — необхідна умова нашої перемоги. Без нього неможливо зібрати всі ресурси й правильно їх використати.

Це і стало б черговим дивом, яке привабить світ. І це є остаточною відповідальністю нинішньої влади. Хоча б, щоб компенсувати попередні провали.

Бо час "не втекти", а час — дати зробити тим, хто просто вміє.

Але поки маємо вживати умовний спосіб. Бо владу цікавить лише збереження посад, впливу і грошей…

Джерело

Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
політика
Війна з Росією
допомога Україні
Читайте також:
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергій Згурець
28 жовтня, 2024 понедiлок
Після захоплення Селидового, фіксуються розстріли мирного населення. Колонка Сергія Згурця
офіційний представник Пентагону Патрік Райдер
Автор Увесь Лесь
29 жовтня, 2024 вiвторок
Пентагон заявив, що військові КНДР уже на Курщині. Байден сказав, що робити Україні, якщо вони перетнуть кордон
світ, міжнародний огляд
Автор Юрій Мартинович
29 жовтня, 2024 вiвторок
У КНДР заворушення через відправку солдат у Росію, а Грузія може забути про ЄС. Акценти світових ЗМІ 29 жовтня
  • USD 41.13
    Купівля 41.13
    Продаж 41.6
  • EUR
    Купівля 44.53
    Продаж 45.17
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
31 жовтня
09:08
Швеція
На війні в Україні загинув доброволець зі Швеції, - ЗМІ
09:08
Українські розвідники отримали дрони різних типів від громадян Латвії
08:42
ППО
РФ вночі запустила по Україні БПЛА і ракети різного типу: сили ППО знищили 19 цілей
08:34
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 145 боєзіткнень, - Генштаб
08:25
Росавіація
Росавіація призупинила роботу аеропорту в Саратові: кажуть про можливу атаку БПЛА
08:22
МЗС Німеччини
МЗС Німеччини пригрозило КНДР санкціями за підтримку війни в Україні
08:05
Інфографіка
вибори у США
Змагаються двоє, обирає Колегія. Як американці голосують за президента і до чого тут штати-гойдалки. Спецпроєкт "Вибори у США: український погляд"
07:51
Оновлено
удар КАБ. Харків
Росіяни вдарили КАБом по багатоповерхівці в Харкові: загинула дитина, 35 людей поранено
07:49
Інфографіка
Втрати окупантів
Сили оборони за добу ліквідували 1310 окупантів, 19 танків і 84 БПЛА
07:39
на фото дим у порту Бердянська
Окупаційна влада Бердянська заявила про атаку БПЛА на порт: у місті не працює низка громадських установ
07:20
Джастін Трюдо
Нам усім треба подвоїти зусилля, - Трюдо про підтримку України
07:19
Джо Байден
Байден відвідає інавгурацію президента США незалежно від переможця, - Білий дім
07:06
Ілон Маск
Щодня виплачував виборцям по $1 млн: Маска викликали до суду
06:54
Оновлено
шахед
Росія атакувала Україну "шахедами": у Києві впали уламки дронів
06:45
Точицький відповів на зауваження ЄК щодо телемарафону: "Підтримка завершиться після кінця воєнного стану"
06:35
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
Росіяни завели кораблі у Чорному морі до місця базування
06:25
москва, кремль
Кремль не впевнений, що війна закінчиться за 2 роки: в ISW розповіли, як це впливає на підготовку виборів у Думу
05:52
Philip Morris
Тютюнова компанія Philip Morris оголосила про закриття заводів у Німеччині
04:38
Паспорт рф
На ТОТ росіяни погрожують відсутністю опалення жителям без паспорта РФ, - Нацспротив
03:14
КНДР ракета
КНДР запустила балістичну ракету в бік Східного моря
02:52
Віктор Орбан
Розкритикував візит Орбана до Грузії: Угорщина викликала посла Швеції через заяву шведського прем'єра
01:59
Оновлено
Сергій Кислиця
Кислиця в Радбезі ООН назвав приховану мету військових КНДР в Україні
00:55
Оновлено
повінь в Іспанії
Іспанію накрила масштабна повінь: кількість загиблих зросла до 95
00:41
Анонс
21 Мандрівний Docudays UA: афіша
21 Мандрівний Docudays UA: 10 років триденної війни, яка триває три сторіччя
00:31
Анатолій Трубін
Український голкіпер Трубін провів за "Бенфіку" шостий "сухий" матч у сезоні
2024, середа
30 жовтня
23:57
Олександр Зінченко, Арсенал
Зінченко вперше зі серпня зіграв у стартовому складі "Арсенала"
23:38
Михайло Мудрик (праворуч)
"Челсі" з Мудриком програв "Ньюкаслу" та вибув з Кубка ліги
23:22
атака РФ, Селидове
Росія окупувала Селидове, Вишневе та Зоряне, - DeepState
23:03
новини Заходу України
Усі культурні інституції отримають менше коштів у 2025 році, - нардепка Кравчук
22:57
Херсонська область
Росіяни обстріляли Новокаїри на Херсонщині: поранено чоловіка
22:57
Сергій Никифоров
Україна готує план, який презентують на другому Саміті миру
22:36
Ллойд Остін
Перевдягнених у російську форму військових КНДР перекинули в Курську область, - Остін
22:31
Арнольд Шварценеггер
Шварценеггер підтримав Гарріс та розкритикував Трампа
22:15
Оновлено
Динамо, Владислав Ванат
Кубок України: результати всіх матчів 1/8 фіналу
22:11
міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен
Міністр оборони Південної Кореї запропонував відправити до України спостерігачів та аналітичну групу
21:36
місто Дніпро
Росіяни атакували Дніпро: поранення отримав 14-річний підліток
21:24
Оновлено
Покровськ
Усе місто не блокуватимуть: в МВА уточнили інформацію щодо підготовки Покровська до оборони
21:07
новини Львівщини
Окупанти здійснили масований ракетний обстріл Одещини
21:01
Верховна Рада
Нардепка Кравчук: законопроєкт про охорону культурної спадщини не матиме норму про виключну роль товариства міністра часів Януковича
20:54
Андрій Єрмак
Єрмак у Канаді обговорив питання повернення полонених і викрадених РФ дітей з представницею МЗС ОАЕ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV