Що криється за словом "мир"?
Котиться хвиля сподівання на близький мир. Цю хвилю здіймають агенти російського впливу й обтяжені ілюзорним мисленням особи
За словом "мир" у нинішніх обставинах криються наступні неминучі наслідки для України, які ми відчуємо одразу:
- Втративши відчуття загрози війни, українці заглиблюються у безпечність і внутрішні політичні чвари (згадайте 2016 рік і далі).
- Неминучі вибори зводяться до звинувачення одне одного в тому, хто винен у початку повномасштабної війни. В день голосування усі будуть звинувачувати кого завгодно, тільки не Росію. Це все звалюється на голови простих людей, які вийдуть з виборчих дільниць з ненавистю не до Росії, а одне до одного.
- Різко скорочуються постачання західної зброї та прямі західні вливання в бюджет України.
- Ми не знаємо, як швидко відновиться інфраструктура, промисловість і відбудеться розмінування. Війна вже спричинила техногенні та природні катастрофи. Їх може стати більше.
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- Відбувається істотна або повна демобілізація військових, відкриваються кордони. Починається потужна хвиля еміграції молодих і придатних до служби. У структурі населення держави зростає питома вага пенсіонерів. До них додається велика кількість скалічених війною людей. Усе це з відповідними наслідками для економіки та ще більшим соціальним навантаженням на працюючих.
- Росія розширює ІПСО на нашій території, розправляють плечі її агенти публічного впливу і вимагають безмежної свободи слова. Під іншими вивісками відновлює роботу медведчуківський медіахолдинг, який нонстоп вливає у голови телеглядачів потоки російської пропаганди.
- Росія тримає в напрузі лінію розмежування, тривають постійні провокації. Щодня є поранені та загиблі.
- Військовий авангард відчуває себе зрадженим з усіх сторін. Мовчати та не діяти він точно не буде. Ситуація вимагатиме його політичного втручання.
Це далеко не усі наслідки "просто припинити війну" за сьогоднішніх обставин.
Чи є простий вихід із ситуації? Ні, немає. Щоб не зруйнуватися зсередини, нам доведеться боротися до поразки ворога у цій війні. Щоб не страждали ми, постраждати має він. Іншого не дано.
Крах Імперії Зла виглядає значно реалістичнішим, аніж це здається на перший погляд.
Тримаймося купи! Шана кожному і кожній, хто не втомився і продовжує наближати перемогу.
Як писав наш класик: "Лупайте сю скалу, бо вам призначено скалу розбить".
Про автора: Михайло Басараб, політолог.
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