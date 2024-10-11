За словом "мир" у нинішніх обставинах криються наступні неминучі наслідки для України, які ми відчуємо одразу:

Втративши відчуття загрози війни, українці заглиблюються у безпечність і внутрішні політичні чвари (згадайте 2016 рік і далі).

(згадайте 2016 рік і далі). Неминучі вибори зводяться до звинувачення одне одного в тому, хто винен у початку повномасштабної війни. В день голосування усі будуть звинувачувати кого завгодно, тільки не Росію. Це все звалюється на голови простих людей, які вийдуть з виборчих дільниць з ненавистю не до Росії, а одне до одного.

Різко скорочуються постачання західної зброї та прямі західні вливання в бюджет України.

Ми не знаємо, як швидко відновиться інфраструктура, промисловість і відбудеться розмінування. Війна вже спричинила техногенні та природні катастрофи. Їх може стати більше.

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Відбувається істотна або повна демобілізація військових, відкриваються кордони . Починається потужна хвиля еміграції молодих і придатних до служби. У структурі населення держави зростає питома вага пенсіонерів. До них додається велика кількість скалічених війною людей. Усе це з відповідними наслідками для економіки та ще більшим соціальним навантаженням на працюючих.

. Починається потужна хвиля еміграції молодих і придатних до служби. У структурі населення держави зростає питома вага пенсіонерів. До них додається велика кількість скалічених війною людей. Усе це з відповідними наслідками для економіки та ще більшим соціальним навантаженням на працюючих. Росія розширює ІПСО на нашій території, розправляють плечі її агенти публічного впливу і вимагають безмежної свободи слова. Під іншими вивісками відновлює роботу медведчуківський медіахолдинг, який нонстоп вливає у голови телеглядачів потоки російської пропаганди.

Росія тримає в напрузі лінію розмежування, тривають постійні провокації. Щодня є поранені та загиблі.

Військовий авангард відчуває себе зрадженим з усіх сторін. Мовчати та не діяти він точно не буде. Ситуація вимагатиме його політичного втручання.

Це далеко не усі наслідки "просто припинити війну" за сьогоднішніх обставин.

Чи є простий вихід із ситуації? Ні, немає. Щоб не зруйнуватися зсередини, нам доведеться боротися до поразки ворога у цій війні. Щоб не страждали ми, постраждати має він. Іншого не дано.

Крах Імперії Зла виглядає значно реалістичнішим, аніж це здається на перший погляд.

Тримаймося купи! Шана кожному і кожній, хто не втомився і продовжує наближати перемогу.

Як писав наш класик: "Лупайте сю скалу, бо вам призначено скалу розбить".

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Про автора: Михайло Басараб, політолог.

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