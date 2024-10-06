Чи можливий мир цієї осені, взимку або навесні?
Ні, мир у цій війні не залежить від пори року. Він так само не залежить від забаганки президентів України, США чи лідера будь-якої іншої союзницької держави
Уже не раз писав це і ще раз повторю: мир в російсько-українській війні наступить тільки після фактичної поразки або Росії, або України разом з її союзниками. Інших чинників, які зумовлять мир, не існує.
Восени чи будь-коли, звичайно, можна підписати щось, що буде називатися миром або перемирʼям. Можна навіть марити виборами навесні 2025 року, як про це почали марити деякі наші західні партнери.
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Підписати щось можна і марити чимось можна, але кожна така ідея повинна бути реалізована не в уяві, а на реальній землі.
Тож якщо РФ не розвалиться цієї осені або до наступної весни, то не буде ні миру, ні виборів. Хто б що не підписав або не вирішив на найвищому рівні. А якщо хтось і спробує зробити щось у цьому напрямку й назвати це миром або виборами, в нинішніх обставинах отримає прямо протилежний результат. Це гарантовано на 100%.
Насправді все працює дуже просто: хочете миру - наближайте перемогу. Це стосується всіх. І в Україні, і за кордоном.
Про автора: Михайло Басараб, політолог.
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