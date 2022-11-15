Євросоюз запустив Місію військової допомоги Україні

Про це повідомляє інтернет-представництво Європейської Ради.

У повідомленні йдеться, що EUMAM Ukraine має невиконавчий мандат на проведення індивідуальної, колективної та спеціалізованої підготовки до 15 000 військовослужбовців Збройних сил України. Підготовка відбуватиметься на територіях держав-членів Євросюзу, командуватиме місією начальник підрозділу військового планування та виконання ЄС, віцеадмірал Ерве Блежан.

"Метою місії, офіційно створеної 17 жовтня, є посилення військової спроможності Збройних сил України, аби вони могли захищати територіальну цілісність і суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також захищати цивільне населення", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, задля підтримки місії, Рада ЄС ухвалила заходи фінансової підтримки в рамках Європейського Фонду Миру (EPF), в обсязі 16 мільйонів євро. Фінансова допомога триватиме 24 місяці та доповнюватиме внески ЄС для України в рамках EPF, які зараз становлять понад 3,1 мільярда євро. Цими коштами будуть фінансувати:

боєприпаси, військове обладнання та платформи, призначені для доставки летальної зброї;

транспортування, зберігання, технічне обслуговування та ремонт обладнання, що фінансується місією.

"Європейський Союз знову заявляє про свою підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також її законного права захищати себе від російської агресії. ЄС твердо підтримує Україну і продовжуватиме надавати військову, економічну, соціальну та фінансову підтримку стільки, скільки буде потрібно", зазначає Євросоюз.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив, що загальна вартість військової допомоги ЄС та країн, які входять у спільноту, для України оцінюється у 8 мільярдів євро.

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