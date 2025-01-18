Другі роковини авіакатастрофи в Броварах: трагедія, що забрала життя 14 людей

Ранок 18 січня 2023 року назавжди залишиться в пам'яті українців як день глибокої скорботи. У містечку, що на Київщині, територія дитячого садка стала епіцентром авіакатастрофи, яка забрала життя 14 людей, зокрема керівників Міністерства внутрішніх справ України.

О 8:20 вертоліт EC-225 Super Puma, що був у підпорядкуванні ДСНС, впав поблизу житлових будинків. Усього на борту вертольота було десятеро людей, включно з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським, першим заступником міністра Євгеном Єніним, державним секретарем Юрієм Лубковичем, їх помічниками та екіпажем.

Трагедія сталася у будній день, коли дитячий садок тільки розпочинав свою роботу. Падіння гелікоптера спричинило руйнування та масштабну пожежу. Полум’я охопило будівлю дитячого закладу, знищивши її частину, також вибуховою хвилею пошкодило багатоповерхівки поблизу, розбило вікна та пошкодило автомобілі. Евакуація дітей та мешканців сусідніх будинків стала головним пріоритетом рятувальників, які працювали в екстремальних умовах. Пожежу вдалося локалізувати менш ніж за годину, а о 9:28 її повністю ліквідували.

Трагедія торкнулася і тих, хто того ранку перебував на території дитячого закладу, адже загинули чотири жінки та маленька дитина. Серед тих, хто вижив, 31 людина отримала травми різного ступеня тяжкості, зокрема 13 малолітніх дітей.

Уламки гвинтокрила, Фото: Магнолія ТВ

Мета польоту та розслідуванням причин катастрофи

Розслідування причин аварії тривало з урахуванням усіх можливих факторів: технічної несправності, диверсії, людського фактора чи погодних умов. Попередні дані вказували на низьку висоту польоту та обмежену видимість, як на ймовірні причини трагедії. Крім того, до розслідування причин аварії підключили міжнародних експертів із представниками французької компанії, що виготовила вертоліт EC-225 Super Puma.

У день катастрофи керівництво МВС мало здійснити робочий візит на Харківщину та Дніпропетровщину. Для перевезення делегації було обрано гелікоптер, який офіційно перебував у резерві для реагування щодо надзвичайних ситуацій у столиці та області. Водночас, гелікоптер не мав необхідних дозволів для здійснення інших видів польотів.

Команді не було надано повної інформації щодо погодних умов на маршруті, зокрема, щодо несприятливої метеоситуації в районі Броварів. Крім того, у членів екіпажу не було необхідних допусків і сертифікатів для виконання польотів в умовах поганої видимості, однак відповідальні особи за безпеку польотів не скасували виліт.

Через туман та несприятливу погоду вертоліт мав летіти на мінімально допустимій висоті, і вона виявилася нижчою за рівень деяких будівель. Пілот, намагаючись обійти багатоповерхівку, почав виконувати складний маневр, щоб облетіти перешкоду, однак втратив орієнтацію в просторі. Нажаль, ці дії стали фатальними і маневр завершився зіткненням із землею.

Реконструкція маневру гелікоптера в день катастрофи, Фото: Державне бюро розслідувань

Які результати слідства?

Фахівці ДБР закінчили розслідування ще у листопаді 2023 року, у серпні 2024 до суду направили обвинувальний акт щодо посадовців ДСНС, яких звинувачують у порушенні "правил безпеки польотів гелікоптера", що призвело до трагедії в Броварах. В акті йдеться про п’ятьох посадовців, серед яких:

начальник Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС;

виконуючий обов'язки командира спеціального авіаційного загону;

заступник командира з льотної підготовки;

командир авіаційної ескадрильї;

керівник служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС з Ніжина (Чернігівщина).

Згідно з інформацією слідства, ці особи порушили численні правила безпеки та управління авіатранспортом, що врешті призвело до фатальних наслідків – смерті людей.

Важливо: Відповідно до 62 статті Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Ця трагедія сколихнула Україну та міжнародну спільноту. У пам’ять про загиблих у багатьох містах України провели хвилини мовчання та жалобні заходи. Також, Міністерство внутрішніх справ України випустило документальний проєкт під назвою "Борт 54", присвячений ще першій річниці авіакатастрофи в Броварах. У цих матеріалах детально розповідається про усіх загиблих трагедії та відображається їх життя або внесок у службу.

Перші роковини авіакатастрофи гелікоптера МВС в Броварах, Фото: Катерина Галко/Еспресо

Відбудова садочка

Ще восени 2023 року почалась відбудова дитячого садка "Джерельце", який був зруйнований внаслідок авіатрощи. Реконструкція проходить за кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, нині ремонтні роботи ще тривають. У листопаді 2024 року мер Броварів Ігор Сапожко повідомив, що терми реконструкції дуже швидкі, тому є сподівання закінчити всі роботи та відкрити заклад для дітей вже у 2025 році.

У приміщеннях дитсадочка було проведено перепланування з метою зміни системи входів та виходів. Крім того, відповідно до плану, там мають з'явитися спеціалізовані зали для музичних та фізкультурних занять, а також комфортне укриття для гарантування безпеки дітей і персоналу. Проект передбачає також створення сучасного харчоблоку, пральні та медпункту.

Відновлення дитячого садочка в Броварах, Фото: koda.gov.ua

Ця дата стала не просто днем жалоби, а символом величезної втрати для всієї країни. Трагедія в Броварах залишає глибокий слід у серцях мільйонів людей.