Політ без метеоданих, екіпаж без допусків: розслідування авіакатастрофи в Броварах завершено

Про це повідомляє Офіс генпрокурора і пресслужба ДБР.

За даними слідства, п’ять посадовців Державної служби України з надзвичайних ситуацій, яким оголосили підозри у серпні, порушили правила безпеки польотів гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ.

Про підозру повідомлено:

начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України;

в.о. командира спеціального авіаційного загону;

заступнику командира з льотної підготовки;

командиру авіаційної ескадрильї;

начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

Слідство встановило, що посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей. Слідчі ДБР відновили похвилинно день аварії, у тому числі розшифрували "чорні скриньки".

Встановлено, що у січні 2023 року був запланований візит керівництва МВС України до Харківської та Дніпропетровської областей. Посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації. Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів.

Командир екіпажу розпочав політ без метеорологічних даних по всьому маршруту запланованого руху, а екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів. Жоден з посадовців, відповідальних за безпеку польотів, не скасував або не переніс виліт до моменту настання сприятливих погодних умов.

Через складні погодні умови гелікоптер виконував політ на гранично низькій висоті. Командир екіпажу побачив перешкоду та, здійснюючи маневр, втратив орієнтування і допустив зіткнення із землею.

Нині підозрювані, їхні захисники, потерпілі та їхні представники мають можливість ознайомитися з матеріалами справи, які далі будуть передані до суду.

Примітка: Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про авіакатастрофу в Броварах

18 січня 2023 року поблизу дитячого садочка у Броварах упав гвинтокрил. У результаті аварії загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та його заступники. Після трагедії ідентифікували 14 загиблих.

Крім високопосадовців МВС та супроводжуючих їх осіб в авіатрощі загинули чотири жінки та малолітня дитина, які саме прийшли у садочок. 31 особа, серед яких 13 дітей, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Тоді низка країн висловила співчуття українському народу через трагедію з гелікоптером у Броварах.

20 січня уряд створив комісію з розслідування авіакатастрофи у Броварах. Український авіатор Геннадій Хазан висловив переконання, що на перші результати розслідування падіння гелікоптера у Броварах слід очікувати через рік.

6 лютого повідомлялося, що високопосадовцям заборонено пересуватися на гелікоптерах до завершення розслідування причин авіакатастрофи у Броварах.

У березні прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що "Чорну скриньку", знайдену на місці авіакатастрофи гелікоптера в Броварах, розшифрували у Франції, а розшифровані матеріали вже передали слідству.

31 липня генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що висновки досудового розслідування авіакатастрофи гвинтокрила, під час якої загинуло керівництво МВС, будуть повідомлені найближчим часом. Версія диверсії не підтвердилась.

У серпні п’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомили про підозру в не належній безпеці польоту гелікоптера Мі-8, що розбився у Броварах 18 січня.