Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал Політ без метеоданих, екіпаж без допусків: розслідування авіакатастрофи в Броварах завершено

Політ без метеоданих, екіпаж без допусків: розслідування авіакатастрофи в Броварах завершено

27 листопада, 2023 понедiлок
09:54
Кримінал на фото: уламки

У понеділок, 27 листопада, Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування авіакатастрофи 18 січня у Броварах, у результаті якої загинули 14 людей, зокрема керівництво МВС України

Про це повідомляє Офіс генпрокурора і пресслужба ДБР.

За даними слідства, п’ять посадовців Державної служби України з надзвичайних ситуацій, яким оголосили підозри у серпні, порушили правила безпеки польотів гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ.

Про підозру повідомлено:

  • начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України;
  • в.о. командира спеціального авіаційного загону;
  • заступнику командира з льотної підготовки;
  • командиру авіаційної ескадрильї;
  • начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

Слідство встановило, що посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей. Слідчі ДБР відновили похвилинно день аварії, у тому числі розшифрували "чорні скриньки".

Встановлено, що у січні 2023 року був запланований візит керівництва МВС України до Харківської та Дніпропетровської областей. Посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації. Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів.

Командир екіпажу розпочав політ без метеорологічних даних по всьому маршруту запланованого руху, а екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів. Жоден з посадовців, відповідальних за безпеку польотів, не скасував або не переніс виліт до моменту настання сприятливих погодних умов.

Через складні погодні умови гелікоптер виконував політ на гранично низькій висоті. Командир екіпажу побачив перешкоду та, здійснюючи маневр, втратив орієнтування і допустив зіткнення із землею.

Нині підозрювані, їхні захисники, потерпілі та їхні представники мають можливість ознайомитися з матеріалами справи, які далі будуть передані до суду.

Примітка: Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про авіакатастрофу в Броварах

18 січня 2023 року поблизу дитячого садочка у Броварах упав гвинтокрил. У результаті аварії загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та його заступники. Після трагедії ідентифікували 14 загиблих.

Крім високопосадовців МВС та супроводжуючих їх осіб в авіатрощі загинули чотири жінки та малолітня дитина, які саме прийшли у садочок. 31 особа, серед яких 13 дітей, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Тоді низка країн висловила співчуття українському народу через трагедію з гелікоптером у Броварах.

20 січня уряд створив комісію з розслідування авіакатастрофи у Броварах. Український авіатор Геннадій Хазан висловив переконання, що на перші результати розслідування падіння гелікоптера у Броварах слід очікувати через рік.

6 лютого повідомлялося, що високопосадовцям заборонено пересуватися на гелікоптерах до завершення розслідування причин авіакатастрофи у Броварах.

У березні прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що "Чорну скриньку", знайдену на місці авіакатастрофи гелікоптера в Броварах, розшифрували у Франції, а розшифровані матеріали вже передали слідству.

31 липня генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що висновки досудового розслідування авіакатастрофи гвинтокрила, під час якої загинуло керівництво МВС, будуть повідомлені найближчим часом. Версія диверсії не підтвердилась.  

У серпні п’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомили про підозру в не належній безпеці польоту гелікоптера Мі-8, що розбився у Броварах 18 січня.

Україна
Бровари
авіакатастрофа
ДБР
Офіс генпрокурора
Читайте також:
контейнеровоз CMA CGM
25 листопада, 2023 субота
В Індійському океані контейнеровоз ізраїльського мільярдера атаковано безпілотником з Ірану, - ЗМІ
Путін
26 листопада, 2023 неділя
Путін готує промову про "русскій мір" після перемоги над Україною"
Ізраїль
25 листопада, 2023 субота
Якщо ХАМАС до півночі не звільнить другу групу заручників, ЦАХАЛ відновить бойові дії у секторі Гази, - ЗМІ
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.03
    Купівля 37.03
    Продаж 37.67
  • EUR
    Купівля 40.09
    Продаж 41.04
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
27 листопада
10:10
Заступник голови Держспецзв’язку Віктор Жора
ВАКС арештував ексзаступника голови Держспецзв’язку
10:02
OPINION
Євген Магда
Саміт "Зерно з України": запитань більше, ніж відповідей
09:39
Китай накрила хвиля ГРВІ, ВООЗ вимагає більше інформації
09:36
Сніг
Негода в Україні: перекрито 14 автодоріг, в 16 областях знеструмлено понад 2 тис. населених пунктів
09:32
Ексклюзив
Поки немає підстав говорити про відведення нашого гарнізону з Авдіївки, - Згурець
09:13
втрати окупантів
Найбільших втрат ворог зазнає на Донеччині, - Тарнавський
09:03
Електроенергія
Окупанти впʼяте за місяць обстріляли одну з прифронтових ТЕС ДТЕК
08:54
80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ
У РФ підтверджують просування ЗСУ на Запоріжжі, - ISW
08:47
ЗАЕС, Запорізька атомна електростанція, Запорізька АЕС
Запорізька АЕС 26 листопада перебувала на межі блекауту, - Енергоатом
08:34
ВМС США
США, Японія та Південна Корея провели навчання з протидії ядерним і ракетним загрозам від КНДР
08:33
безпілотник
ISW: масштабну атаку дронів на РФ здійснило ГУР
08:23
Ексклюзив
Через негоду на Одещині без світла залишилося понад 200 населених пунктів, - депутатка райради
08:18
Ірландський письменник Пол Лінч
Ірландський письменник Пол Лінч став лауреатом Букерівської премії з літератури 2023 року
08:03
дорога сніг
Київ закрили для вантажівок. Коли скасують обмеження
08:03
OPINION
Роман Бурко
Мар'яну Бузуглу слід тримати подалі від армії
07:59
Оновлено
втрати окупантів
Сили оборони знищили за добу артсистему, 7 танків і 750 військових армії РФ, - Генштаб
07:54
Ілон Маск
Маск відвідає Ізраїль і зустрінеться з президентом країни на тлі звинувачень в антисемітизмі
07:40
Понад 286 тис. українських дітей навчаються в освітніх закладах Польщі
07:28
танкер Johnny Ranger
Армія США звільнила танкер, захоплений озброєними особами поблизу Ємену
07:18
вантажівка, що спричинила ДТП
Фінські фірми під час масштабної війни постачали РФ автозапчастини та вантажівки в обхід санкцій, - розслідування
06:50
Сенат США
Допомога США Україні: лідер більшості в Сенаті визначив дату голосування
06:31
Російські військові
Росіяни відправляють мігрантів на війну та мають нестачу кваліфікованої робочої сили, - ISW
06:09
перебої з мобільним інтернетом та зв'язком
Окупанти в Криму почали регулярно відключати інтернет, - партизани
00:36
зима_сніг
У Румунії, Болгарії та Молдові сильні снігопади: є загиблі та постраждалі
00:21
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Нетаньягу вперше відвідав військових у Газі та заявив про три цілі війни з ХАМАС
00:03
Артем Сачук
На війні загинув віцепрезидент Федерації шахів України Артем Сачук
2023, неділя
26 листопада
23:46
снігопад
Негода у Києві: 254 одиниці спецтехніки виїхали на вулиці столиці
23:36
Білорусь вкотре продовжила спільні військові навчання з Росією, - "Беларускі Гаюн"
23:20
дорога_сніг
На Миколаївщині перекрито частину автошляхів
23:08
Оновлено
штормове попередження
Шторм в окупованому Криму: півмільйона споживачів без світла, в Євпаторії евакуйовано жителів затоплених будинків
23:04
обстріл, ППО
Росія звинуватила Україну в атаці БПЛА по Смоленській області
22:48
Греція
Неподалік від Греції затонуло вантажне судно: загинула людина, 12 зникли безвісти
22:46
Артем Чех
Не про війну. Артем Чех у перервах між боями дописав новий роман
22:15
Ексклюзив
На фото: Юрій Винничук
Винничук: держава не підтримує видання забутих українських письменників
22:12
Ілюстративне фото
Біля узбережжя Ємену захопили танкер, що належить підприємцю з Ізраїлю
22:05
Микола Статкевич
Від ув'язненого білоруського опозиціонера Статкевича немає звісток 9 місяців. Журналісти кажуть, що він помер за ґратами
21:51
Експерти МАГАТЕ зафіксували ймовірні пуски російських ракет поблизу ЗАЕС
21:34
Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ у Києві
Російський "шахед" пошкодив собор Воскресіння Христового у Києві
21:23
терористи ХАМАС
Катар заперечує співпрацю з військовим крилом ХАМАСу
21:13
Ексклюзив
"Низькі ціни на електроенергію - це чудо, якого немає ніде", - ексміністр енергетики Плачков
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV