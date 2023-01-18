Про це в коментарі "Суспільному" повідомила речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова.

Вона зазначила, що внаслідок падіння гелікоптера поблизу дитячого садочка в Броварах є п'ятеро постраждалих. Людей наразі евакуюють.

Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба додав, що під час трагедії у садочку перебували діти та співробітники. Станом на 09:16 усіх евакуювали.

Раніше про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Щойно на об‘єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат", - написав він.

Тимошенко додав, що на місці вже працюють ДСНС та інші відповідні служби. Інформація про потерпілих та обставини з'ясовується.

Також падіння гвинтокрила у коментарі "Суспільному" підтвердила речниця поліції Київщини Прянішнікова.