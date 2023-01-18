Поблизу дитячого садочка у Броварах впав вертоліт: 5 людей постраждали
У середу, 18 грудня, поблизу дитячого садочка у Броварах впав гвинтокрил, унаслідок чого зайнялася пожежа і постраждали п'ятеро людей
Про це в коментарі "Суспільному" повідомила речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова.
Вона зазначила, що внаслідок падіння гелікоптера поблизу дитячого садочка в Броварах є п'ятеро постраждалих. Людей наразі евакуюють.
Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба додав, що під час трагедії у садочку перебували діти та співробітники. Станом на 09:16 усіх евакуювали.
Раніше про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Щойно на об‘єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат", - написав він.
Тимошенко додав, що на місці вже працюють ДСНС та інші відповідні служби. Інформація про потерпілих та обставини з'ясовується.
Також падіння гвинтокрила у коментарі "Суспільному" підтвердила речниця поліції Київщини Прянішнікова.
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