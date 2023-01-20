Уряд створив комісію з розслідування авіакатастрофи у Броварах
Кабінет міністрів України утворив урядову комісію з розслідування причин авіакатастрофи гелікоптера EC 225 LP, що сталася 18 січня у Броварах Київської області
Про це у telegram поінформував представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Утворено урядову комісію з розслідування причин авіакатастрофи вертольота EC 225 LP, що сталася 18.01.2023 у м. Броварах Київської області, та затверджено персональний склад цієї комісії", - написав він.
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Зокрема відомо, що Кабмін доручив цій урядовій комісії подати КМУ до 18 лютого 2023 року звіт про результати розслідування причин авіакатастрофи та вжиті заходи.
"Рекомендовано Національному бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами провести в установленому порядку технічне розслідування відповідної авіакатастрофи", - заявив Мельничук.
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Станом на 19 січня у лікарнях залишаються 16 людей, зокрема шестеро дітей, які постраждали внаслідок падіння вертольота в Броварах 18 січня.
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