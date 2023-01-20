Уряд створив комісію з розслідування авіакатастрофи у Броварах

Про це у telegram поінформував представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Утворено урядову комісію з розслідування причин авіакатастрофи вертольота EC 225 LP, що сталася 18.01.2023 у м. Броварах Київської області, та затверджено персональний склад цієї комісії", - написав він.

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Зокрема відомо, що Кабмін доручив цій урядовій комісії подати КМУ до 18 лютого 2023 року звіт про результати розслідування причин авіакатастрофи та вжиті заходи.

"Рекомендовано Національному бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами провести в установленому порядку технічне розслідування відповідної авіакатастрофи", - заявив Мельничук.

У середу, 18 січня, поблизу дитячого садочка у Броварах впав гвинтокрил, після трагедії ідентифікували 14 загиблих, серед яких - керівництво Міністерства внутрішніх справ України

Низка країн висловили співчуття українському народу через трагедію з гелікоптером у Броварах, у якій загинуло керівництво МВС та діти

Станом на 19 січня у лікарнях залишаються 16 людей, зокрема шестеро дітей, які постраждали внаслідок падіння вертольота в Броварах 18 січня.

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