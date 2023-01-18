Латвія, Естонія, Польща та генсек Ради Європи відреагували на катастрофу в Броварах
У Раді Європи, Польщі, Латвії та Естонії висловили співчуття українському народу через трагедію з гелікоптером у Броварах, у якій загинуло керівництво МВС та діти
Про це президент Польщі Анджей Дуда, прем’єрка Естонії Кая Каллас, глава МЗС Латвії Едгарс Ринкевичс та генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич написали у твіттері.
"Висловлюю свої найглибші співчуття українській владі та народу у зв'язку з катастрофою гелікоптера, в результаті якої сьогодні вранці загинуло 16 осіб, в тому числі міністр внутрішніх справ. Мої думки з жертвами та їхніми сім'ями", - написала Пейчинович-Бурич.
"Естонія сумує разом з вами. Ще одне трагічне нагадування про неймовірно високу ціну, яку платить Україна у своїй боротьбі за свободу проти Росії", - підкреслила прем’єрка Естонії Каллас
Глава МЗС Латвії назвав жахливою звістку про смертельну катастрофу гелікоптера з керівництвом МВС України.
"Сумуємо за жертвами на землі, глибокі співчуття рідним та близьким, бажаю якнайшвидшого одужання пораненим", - зазначив міністр.
До висловлення співчуття загиблим внаслідок катастрофи долучився також президент Польщі Анджей Дуда.
"З глибоким сумом дізнався про падіння гелікоптера у Броварах під Києвом, внаслідок чого загинули люди, у тому числі вище керівництво МВС України. Мої думки з родинами й близькими загиблих", - написав він.
- У середу, 18 січня, поблизу дитячого садочка у Броварах впав гвинтокрил, унаслідок чого загинуло 18 людей, серед яких - керівництво Міністерства внутрішніх справ України. Зазначається, що на борту гелікоптера перебувало 9 людей: 6 членів оперативної групи МВС, а також 3 члени екіпажу ДСНС.
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