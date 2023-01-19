Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

За його словами, інші постраждалі отримують лікування амбулаторно.

"Родинам загиблих буде виділена матеріальна допомога. Місце падіння гвинтокрила розчищене від уламків. Найближчим часом у пошкодженому будинку будуть відремонтовані вікна і двері. Дітям із пошкодженого садка організовують навчання в сусідніх дошкільних закладах, враховуючи побажання батьків", - написав Кулеба.

У середу, 18 січня, поблизу дитячого садочка у Броварах упав вертоліт, загинуло 14 людей, серед яких - керівництво Міністерства внутрішніх справ України.

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