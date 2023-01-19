Падіння вертольота в Броварах: у лікарнях залишаються 16 людей, з них шестеро — діти
У лікарнях залишаються 16 людей, зокрема шестеро дітей, які постраждали внаслідок падіння вертольота в Броварах 18 січня
Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.
За його словами, інші постраждалі отримують лікування амбулаторно.
"Родинам загиблих буде виділена матеріальна допомога. Місце падіння гвинтокрила розчищене від уламків. Найближчим часом у пошкодженому будинку будуть відремонтовані вікна і двері. Дітям із пошкодженого садка організовують навчання в сусідніх дошкільних закладах, враховуючи побажання батьків", - написав Кулеба.
- У середу, 18 січня, поблизу дитячого садочка у Броварах упав вертоліт, загинуло 14 людей, серед яких - керівництво Міністерства внутрішніх справ України.
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