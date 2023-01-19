Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Для того, щоб отримати перші результати розслідування трагедії, яка сталась в Броварах, потрібно мінімум рік. Через кілька місяців ми отримаємо попередній аналіз цього розслідування. Це будуть результати дослідження всіх документів, які повʼязані з технічним станом, обслуговуванням гелікоптера та нальотом екіпажу", - пояснив Хазан.

Авіатор наголосив, що наразі залишаються маловідомими багато деталей падіння гвинтокрила в Броварах

"На кінцевий результат розслідування падіння гелікоптера ми очікуємо через рік. Оскільки це величезний обсяг роботи, який має відбутись. Зараз нам невідомо про завдання план польоту, який був поданий. Багато деталей залишаються невідомими. Є скриньки й відповідні служби будуть їх теж досліджувати. Тому очікувати на швидкі результати розслідування не потрібно", - додав він.

У середу, 18 січня, поблизу дитячого садочка у Броварах впав гвинтокрил, після трагедії ідентифікували 14 загиблих, серед яких - керівництво Міністерства внутрішніх справ України

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