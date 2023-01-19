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Для розслідування падіння гвинтокрила в Броварах потрібно не менше року, - український авіатор Хазан

19 січня, 2023 четвер
14:58
Україна на фото: уламки

Український авіатор Геннадій Хазан переконаний, що на перші результати розслідування падіння гелікоптера у Броварах слід очікувати через рік

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Для того, щоб отримати перші результати розслідування трагедії, яка сталась в Броварах, потрібно мінімум рік. Через кілька місяців ми отримаємо попередній аналіз цього розслідування. Це будуть результати дослідження всіх документів, які повʼязані з технічним станом, обслуговуванням гелікоптера та нальотом екіпажу", - пояснив Хазан.

Авіатор наголосив, що наразі залишаються маловідомими багато деталей падіння гвинтокрила в Броварах

"На кінцевий результат розслідування падіння гелікоптера ми очікуємо через рік. Оскільки це величезний обсяг роботи, який має відбутись. Зараз нам невідомо про завдання план польоту, який був поданий. Багато деталей залишаються невідомими. Є скриньки й відповідні служби будуть їх теж досліджувати. Тому очікувати на швидкі результати розслідування не потрібно", - додав він.

  • У середу, 18 січня, поблизу дитячого садочка у Броварах впав гвинтокрил, після трагедії ідентифікували 14 загиблих, серед яких - керівництво Міністерства внутрішніх справ України
  • Низка країн висловили співчуття українському народу через трагедію з гелікоптером у Броварах, у якій загинуло керівництво МВС та діти
    Станом на 19 січня у лікарнях залишаються 16 людей, зокрема шестеро дітей, які постраждали внаслідок падіння вертольота в Броварах 18 січня

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Бровари
Київщина
поліція
авіакатастрофа
Денис Монастирський
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