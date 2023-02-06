Керівництву заборонили користуватися гелікоптерами до з'ясування причин авіакатастрофи у Броварах, – Клименко
Високопосадовцям заборонено пересуватися на гелікоптерах до завершення розслідування причин авіакатастрофи у Броварах
Про це виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко сказав в етері телемарафону "Єдині новини".
За його словами, після падіння гелікоптера у Броварах систему безпеки повністю переглянули.
"Ті гелікоптери, класу Airbus 225, який і впав у Броварах, на цей момент усі стоять на аеродромах, працюють відповідні спеціалісти. Ми перевіряємо повністю всі гелікоптери, які були в системі МВС. Цей процес затягнеться ще на якийсь час, можливо, на місяць або на два, поки ми не з'ясуємо спільно з іноземними спеціалістами, що вони є безпечні. Якщо, звичайно, розглядати версію, що це несправність, наприклад, гелікоптера", – сказав Клименко.
Він додав, що після авіакатастрофи високопосадовцям заборонили пересуватися на гелікоптерах, вони можуть користуватися лише автомобільним транспортом.
"Ми заборонили зараз пересуватися керівникам на гелікоптерах, тільки автомобільним транспортом, поки не буде закінчено розслідування і ми достеменно не будемо знати причини цієї авіатрощі", – сказав Клименко.
Щодо очікуваних термінів завершення розслідування він зазначив, що це приблизно місяць-два.
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