Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль 3 березня на пресконференції у Києві, передає видання Суспільне.

"Для мене особисто це велика трагедія. Я втратив друзів у цій катастрофі. На жаль, загинули і люди, які були, відповідно, в цьому місці, в цей час, діти. Продовжується розслідування. Чорна скринька була знайдена, була відправлена до Франції для відповідної розшифровки. Дані отримані, вони є у слідства. Слідство триває, я так само, як і ви, хочу дочекатися результатів і побачити аргументовані відповіді на ряд питань", - сказав Шмигаль.

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Окрім цього, за його словами, наразі немає публічної інформації з цього приводу.

"Я так само, як і ви, чекаю результатів слідства. Думаю, що вони будуть десь найближчим часом. Там дійсно вже велика робота пророблена, тобто є дуже такі ясні результати технічного стану гелікоптера, є всі матеріали з чорної скриньки, вони збережені, якісні. Тобто слідство далі опрацьовує вже деталі й думаю, що найближчим часом отримаємо результат", - додав глава уряду.