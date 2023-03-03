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"Чорну скриньку" гелікоптера з керівництвом МВС, який розбився у Броварах, розшифрували у Франції: дані вже у слідчих

3 березня, 2023 п'ятниця
15:13
Суспільство на фото: уламки

"Чорну скриньку", знайдену на місці авіакатастрофи гелікоптера з керівництвом МВС в Броварах, розшифрували у Франції, розшифровані матеріали вже передали слідству

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль 3 березня на пресконференції у Києві, передає видання Суспільне.

"Для мене особисто це велика трагедія. Я втратив друзів у цій катастрофі. На жаль, загинули і люди, які були, відповідно, в цьому місці, в цей час, діти. Продовжується розслідування. Чорна скринька була знайдена, була відправлена до Франції для відповідної розшифровки. Дані отримані, вони є у слідства. Слідство триває, я так само, як і ви, хочу дочекатися результатів і побачити аргументовані відповіді на ряд питань", - сказав Шмигаль.

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Окрім цього, за його словами, наразі немає публічної інформації з цього приводу.

"Я так само, як і ви, чекаю результатів слідства. Думаю, що вони будуть десь найближчим часом. Там дійсно вже велика робота пророблена, тобто є дуже такі ясні результати технічного стану гелікоптера, є всі матеріали з чорної скриньки, вони збережені, якісні. Тобто слідство далі опрацьовує вже деталі й думаю, що найближчим часом отримаємо результат", - додав глава уряду.

  • 18 січня, поблизу дитячого садочка у Броварах упав гвинтокрил, після трагедії ідентифікували 14 загиблих, серед яких - керівництво Міністерства внутрішніх справ України
  • Низка країн висловила співчуття українському народу через трагедію з гелікоптером у Броварах, у якій загинуло керівництво МВС і діти.
  • 20 січня уряд створив комісію з розслідування авіакатастрофи у Броварах.
  • Український авіатор Геннадій Хазан переконаний, що на перші результати розслідування падіння гелікоптера у Броварах слід очікувати через рік.
  • 6 лютого повідомлялося, що високопосадовцям заборонено пересуватися на гелікоптерах до завершення розслідування причин авіакатастрофи у Броварах.
Україна
Франція
Бровари
Київщина
Денис Шмигаль
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